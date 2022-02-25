Запад решил, что Зеленский прячется в бункере

Фото: ЦА МО РФ

Иностранные СМИ с интересом следят за новостями от президента Владимира Зеленского. Вот он передает руководство операцией Ставке верховного главнокомандующего, тут и тут распорядился ссыпать с грузовиков 10 тысяч автоматов «Калашникова» ополченцам. А затем CNN выдает сообщение о том, что президент Украины якобы прячется в бункере. Примерно так себя и вел в апреле 1945 года Адольф Гитлер.

Фото: ЦА МО РФ

Помните, эти архивные фотографии из Берлина? На них немецкие детишки получают оружие. Гитлер по-отечески похлопывает своей костлявой кистью по щекам подростков.

В последние месяцы Великой Отечественной войны членам отрядов Гитлерюгенд выдавали гранатометы «Панцерфауст». Мальчишкам предлагалось стрелять из подвалов по советским танкам и убегать. Взрослым фольксштурмовцам (ополченцам) желали стоять насмерть. При этом они получали старенькие карабины Steyr Mannlicher M 1890-го года.

Фото: ЦА МО РФ

Кстати, кто не знает: остатки 12-ой дивизии СС «Гитлерюгенд» добивали 8 мая 1945 году военнослужащие 65-ой пехотной дивизии 7-ой американской армии.

И то, что окружение посоветовало президенту Украины Владимиру Зеленскому создать подобное ополчение меня совсем не удивило. Ведь он окружен все теми же нацистами, которые последние годы списывали щедрые западные пожертвования на то, что воспитывают молодое поколение в национал-социалистическом духе.

Фото: ЦА МО РФ

Одни их воспитанники успели получить опыт обращения с оружием в АТО, другие нет. Сейчас это все уже не имеет значения. Их учили воевать с мирными жителями Донбасса на расстоянии, а не с регулярной армией, которая имеет полный выбор сил и средств.

Оружием еще нужно уметь пользоваться. В бою профессиональный военнослужащий должен учитывать множество нюансов, понимать тактику и стратегию потенциального врага, учитывать погрешности, а кроме этого знать виды оружия, которое использует противник. Иначе, оружие в руках просто опасная палка, рядом с большой мишенью.

Еще бы как гитлеровцы когда-то старенькие натовские гранатометы раздали. Они также могут сослужить плохую службу все этим добровольческим формированиям: M141 BDM эффективны на расстоянии 250 метров, NLAW бьют на 600 метров, а «Javelin» позволит послать ракету на 2,5 -3 тысяч метров. Это при том, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Метис» выявят их прицелы и поразят с расстояния 5000 метров.

Фото: ЦА МО РФ

Так, что Зеленский мало чем отличается от Гитлера, который раздал своим ополчению старенькие Steyr Mannlicher M 1890-го года, которые остались с Первой мировой войны. Но тот хотя бы знал, кому выдает оружие. На Украине сейчас стволы в ящиках ссыпают из грузовиков на землю. Никаких документов, чтобы его получить не требуется.

И его хозяйственные украинцы быстро разбирают. Кто-то продаст, а кто-то, возможно, использует для того, чтобы вломиться в коттедж украинскому чиновнику. Из Киевской области уже поступают сообщения о случаях вооруженных нападений на частные дома и квартиры. В пригородах Киева зафиксированы вооруженные банды националистов, которые устраивают налеты на дома мирных граждан.

Фото: ЦА МО РФ

Также в сети появились откровенные предложения украинских националистов переодеваться в форму российских военнослужащих и убивать мирных граждан. Подобная практика успешно применялась бандеровцами в Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. Тогда националисты вырезали целые деревни, а оставшимся в живых советским гражданам представлялись партизанами.