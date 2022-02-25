Что происходит в Тайване: Китайская армия "под шумок" играет на нервах

Неужели Пекин решил «под шумок» забрать себе Тайвань? Фото: EAST NEWS

Пока все газеты и сайты заполнены новостями про специальную операцию России на Украине, у берегов Тайваня разворачивается не менее драматичное противостояние. Оказывается, 16 истребителей КНР 24 февраля вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Ничего необычного, учитывая постоянную «игру нервов» между Пекином и Тайбеем. Однако ранее представитель китайского минобороны заявил по поводу всей этой ситуации: «Привыкайте к этому, завтра туда может прилететь больше наших самолетов».

Он же добавил, что армия Китая продолжит предпринимать меры, направленные на защиту территориальной целостности государства, чтобы исключить провокации со стороны так «называемого независимого Тайваня».

«Добавила жару» и официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, которая заявила, что: «Тайвань всегда был неотъемлемой частью территории Китая, это неоспоримый исторический и юридический факт».

Что же это такое? Неужели Пекин решил «под шумок» забрать себе Тайвань?

- Я думаю, что в Пекине ситуацией воспользуются, но позже. Дело в том, что в настоящее время на Тайване у власти находится Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а она выступает за Тайвань как полностью независимое государство. Но в 2024 году состоятся выборы, там, судя по всему, пройдет смена власти, поскольку ДПП уже находится два срока подряд у власти. На сегодняшний день у КНР объем ВВП на душу населения составляет 10,8 тысяч долларов в год. На Тайване – порядка 8,6 тысяч. И в этой ситуации Пекину уже есть смысл предложить Тайваню, как Гонконгу и Макао, стать частью КНР на основе модели «одна страна две системы». То есть, КНР получает суверенитет над островом, но на Тайване продолжают действовать те же самые законы, которые действовали много лет, - заявил в интервью «Радио КП» (FM97,2) руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский.

Пекин, кстати, ведет себя вполне лояльно по отношению к российской операции. Без истерик и потрясания санкциями КНР четко выразила свою позицию по этому вопросу.

- Россия - крупная держава, она действует независимо, руководствуясь собственными стратегическими интересами, - заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

- России не нужно спрашивать согласия Китая перед тем, как предпринимать какие-либо шаги, ей не нужна поддержка КНР или других стран». Москва и Пекин плотно взаимодействуют по этому вопросу с самого начала операции. Вчера министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился со своим китайским коллегой Ван И, а сегодня Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином. «В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров», – заявил Си Цзиньпин. Но в Вашингтоне, похоже, не очень озабочены позицией Kитая по Украине. Их больше беспокоит наращивание сил КНР у берегов Тайваня. Там сейчас Штаты ждут удара, который действительно сможет потрясти мир. Не случайно США отправили в район. Тайваня четыре(!) авианосные группы. А на Украину практически ничего. Почувствуйте разницу!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Николай ВАВИЛОВ, китаевед:

- В последнее время Китай нарастил давление на Тайване. За последний год ВВС НОАК 130 раз нарушали воздушное пространство Тайваня. Кроме того, в китайском сегменте Интернета раскручивается кампания по пропаганде возвращения Тайваня КНР. Озвучивается такая мысль: после Украины следующим должен стать Тайвань.

Главное условие проведение операции против Тайваня - отсутствие американской помощи острову. Тут украинская ситуация может быть весьма показательна.

В отношении Китая тут есть ещё два фактора: сложная ситуация в строительном секторе КНР, который вступает в затяжной кризис, а также перевыборы Си Цзиньпина на 3-й срок в конце этого года. Не исключаю, что на фоне экономического кризиса и необходимости утверждения своей власти лидер Китая может решится на операцию против Тайваня.