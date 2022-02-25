Документальные фильмы «Комсомолки» можно будет посмотреть на большом экране в приложении «Триколор Кино и ТВ»

В прошлом году «Комсомолка» выпустила несколько социально значимых документальных фильмов. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли их увидеть, в том числе и на большом экране. Фильмы будут показаны в онлайн-проекте «Большой эфир», который доступен бесплатно и без авторизации на сайте kino.tricolor.tv и в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств, Smart TV, на подключенных к интернету гибридных приёмниках и TV Box.

«АНТИПРИВИВОЧНИКИ». 26 ФЕВРАЛЯ В 21:00 (мск)

Фильм о противниках вакцинации: о том, откуда они взялись и почему выступают против прививок. Мы рассмотрели конкретные аргументы антипрививочников и выяснили, насколько им можно верить, а также возражения сторонников вакцинации.

«ПРОФЕССИЯ 2.0. КЕМ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ». 5 МАРТА В 21:00 (мск)

Как пандемия изменила рынок труда и какие профессии будут востребованы в ближайшие годы? Ответы на эти вопросы вы найдете в документальном фильме. Главная героиня проекта — одиннадцатиклассница Глафира. Она, как и многие ее сверстники, не может четко ответить на вопрос, на кого пойдет учиться после школы. Ей на помощь мы пригласили карьерного консультанта, коуча и HR-эксперта Анастасию Богданову.

«ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ». 12 МАРТА В 21:00 (мск)

Инесса ответила на звонок мошенников и потеряла полмиллиона рублей. Этот случай мы рассмотрели со всех сторон и выяснили, как можно вернуть похищенные аферистами деньги. В этом документальном фильме рассказывается не только о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников, но и как можно вернуть похищенные аферистами деньги.