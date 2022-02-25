Песков о подготовке переговоров с Киевом: Они ушли со связи

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, как продвигается подготовка переговоров с Киевом.

- Я вкратце, достаточно, хотел бы просто акцентировать одну очень важную сегодняшнюю историю.

Мы о ней уже сообщали, но, тем не менее, очень важно еще раз выстроить цепочку событий, чтобы это было понятно.

Мы хотим здесь быть предельно транспарентными.

Вы знаете, что сегодня президент Зеленский сделал заявление о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Это было одно очень важное условие для разрешения кризиса, о котором говорит президент Путин и которое, собственно, было в основе цели, которые преследуются в ходе этой специальной военной операции. В контексте этого предложения Зеленского, и с учетом этого предложения, президент Путин согласился поручить организовать такие переговоры. Мы передали украинцам (предложение) организовать такие переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев.

Путин сразу же созвонился с президентом Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, для того, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегации, и обеспечить их безопасность – этот элемент сейчас тоже очень важен – и условия для проведения непосредственно этих переговоров.

Российской стороной было сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев.

После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго.

К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах – собственно, то, о чем говорил президент на самом деле – в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе, и в Киеве.

Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной и хотели абсолютно открыто о ней рассказать, - резюмировал представитель Кремля.

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