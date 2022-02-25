Сергей ЦЕКОВ: У Крыма есть вода и без канала, диверсии там ничем не грозят

Cенатор от Крыма Сергей Цеков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские националисты совершили диверсии в украинской части Северо-Крымского канала, и подача воды по нему на территорию полуострова пока откладывается.

«КП» попросила прокомментировать то, как это отразится на водоснабжении республики, сенатора от Крыма Сергея Цекова.

- Сергей Павлович, глава республики Крым Аксенов сообщил, что из-за диверсий на гидросооружений Северо-Крымского канала в Крым вода с севера толком так и не поступала.

- Первое. На сегодняшний день Крым - с водой. Из собственных источников. Если дожди прекратятся и снегопады — у нас на полтора года запасов воды в водохранилищах. И Симферопольское, и Аянское, и Партизанское водохранилища. Настолько обильные были осадки за последний год — что все водохранилища заполнили.

- Насколько?

- Где-то - на 100 процентов, где-то - на 60-70. Сейчас снег растает - Симферопольское наполнится на сто процентов. Кроме этих источников — мы пробурили новые скважины. И мы осуществляем водозабор из поземных источников. Третье — понятно, что мы думаем обеспечить высокое качество воды на западе и на севере Крыма. Запад — это район Саки. Не Евпатория - она получает воду из водозабора Ивановки, и там качество воды лучше. Саки получают из других скважин. Там высокая минерализация. Вопрос повышения качества за счет ее очистки - это вопрос извечный.

- Но не везде ситуация одинакова?

- Если говорить о Восточном Крыме — там поднимаются очень большие объемы воды из Нижнегорского района. И там водоводы соответствующие сделаны. И Восточный Крым таким образом водой тоже обеспечен.

- Для чего Крыму нужна вода из Северо-Крымского канала?

- Она нужна, в первую очередь, для сельского хозяйства. Там же, на севере Крыма, крупный химзавод. И вода нужна для осуществления химического технологического процесса.

- Там раньше были рисовые поля?

- Были, но не знаю, будет ли кто-то их возрождать. Но планы появиться могут. Вода из канала может быть нужна, чтобы заполнить межгорные водохранилища. В районе Скворцово. Там межгорное водохранилище, построенное еще в советские годы. Оно как раз и заполнялось из Северо-Крымского канала. Думаю, его восстановят - и у нас появится хороший источник воды. В данном случае, питьевой. Часть воды из канала может быть направлена в восточные регионы Крыма. Как дополнительные источники - к тому, что есть у нас свое. Для обеспечения водой Керчи и других районов на северо-востоке полуострова.

Главное - восстановить инфраструктуру Северо-Крымского канала.

- То, что было подорвано или то, что устарело?

- То, что пришло в негодность - и не только по вине националистов. Сам канал в принципе пришел в серьезную негодность. И русло, и водо-насосные станции. Многое пришло в негодность, гидротехнические сооружения на территории Крыма. Работа большая предстоит. Надо будет уменьшать потери воды.

- Они насколько большие?

- Терялось до 50 процентов.

- Вода уходила под землю?

- Да, при том пополняла подземные источники. Я утром говорил с главою республики — тогда он сообщал, что пока из канала вода не пошла. Вода из канала нужна, но не считаю этот вопрос крайне острым.

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