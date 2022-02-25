Колебания курсов валют временны: Силуанов посоветовал не спешить при управлении сбережениями

Антон Силуанов на экономическом совещании правительства 25 февраля. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Банки обеспечиваются наличными средствами как в рублях, так и в валюте, рисков финансовой устойчивости в России нет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на экономическом совещании правительства 25 февраля.

- Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляется в прежнем режиме. Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России, - сказал Силуанов.

При этом он отметил, что при использовании за границей могут возникать проблемы с картами отдельных банков.

- Этот момент следует учитывать при решениях о поездках за рубеж, - сказал Силуанов.

Он отметил, что во всех российских банках, включая те, что попали под новые санкции, все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы клиентам в валюте счета.

- Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости задействованы накопленные в благоприятный период резервные средства - речь идет и о золотовалютных резервах, и средствах Фонда национального благосостояния, - пояснил Силуанов.

По его словам, наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят кратковременный характер.

- Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений, - посоветовал Силуанов.

Глава Минфина также рассказал, что Россия планирует сократить объем заимствований в 2022 году.

- В связи с ростом стоимости заимствований приостановлено размещение государственных долговых обязательств. Мы планируем сократить объем заимствований в текущем году, задействовать для этого средства ФНБ, - пояснил Силуанов.

Экономическую и финансовую ситуацию в стране Силуанов назвал «в целом стабильной».

- Нужно держать ситуацию под контролем и оперативно реагировать на запросы людей и бизнеса. Правительство и Банк России будут оказывать любую необходимую поддержку в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции. У банков высокий запас прочности, они продолжают работу по кредитованию проектов, - отметил премьер Михаил Мишустин.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, внутренние ресурсы, накопленные в российской экономике, являются хорошей основой для финансирования деятельности предприятий и инвестиционных проектов.

- Такие ограничения (ограничения по суверенному долгу, санкции против крупнейших компаний и банков, - Ред.) не должны стать препятствием для развития банковской системы. У нас существуют свои внутренние мощные накопленные ресурсы. Это средства предприятий - почти 40 трлн рублей - которые существенно выросли по итогам прошлого года в результате прибыли, которая сформировалась в экономике. Это сбережения населения, которые надежно защищены системой страхования депозитов, и доверие к нашей банковской системе высоко, - отметил Решетников.

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