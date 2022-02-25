Организаторы решили судьбу российского участника на "Евровидении"

Продюсер Иосиф Пригожин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ни Клава Кока, которой прочили участие в "Евровидении-2022", ни Александр Панайотов, который давно рвется на песенный конкурс, в мае в Италию не поедут: организаторы смотра исключили Россию из числа конкурсантов. Решение, обсуждавшееся последние пару дней из-за проведения военной спецоперации на Донбассе, озвучили сегодня.

С инициативой отстранить нашего участника к администрации "Евровидения" обратилась Украина. Ее поддержали Швеция, а затем и Финляндия. "Наши артисты не выйдут на сцену, если там будет присутствовать представитель России", - категорично заявили европейские страны. В итоге ультиматум подействовал.

- Прежде чем принять это решение, Европейский вещательный союз (ЕВС) провел широкие консультации со своими членами, - отчитались конкурсные чиновники в своем официальном обращении. - ЕВС является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы. Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене. Россия не сможет принимать участие в конкурсе этого года.

Между тем, музыкальные эксперты в таком решении не видят для нас ничего плохого.

- Да никакой беды в этом нет - я эту новость принял с улыбкой на лице! - заявил kp.ru продюсер Иосиф Пригожин. - Что такое "Евровидение"? Да это фрик-шоу, тухлый нафталиновый конкурс с никому не интересной музыкой. Я не вижу от участия в нем никакой пользы. Давайте-ка вспомним: хоть кто-то из наших артистов стал мировой звездой на Западе? Хоть кого-то там приняли? Даже в мирное время мы там никому не нужны. А сейчас и вовсе, вы посмотрите, что творится: лживые, лицемерные руководители западных стран обвинили нас всех в агрессии и решили наказать, сделать изгоями. Но разве мы хотели войны? Я вам так скажу: не надо совать лапу в пасть медведя! Нас просто загнали в угол.

По словам продюсера, на Олимпиаде-2014 в Сочи Россия уже доказала, что может проводить мероприятия мирового масштаба на самом высоком уровне.

- Да я бы провел такой конкурс в сто раз лучше, - уверен Иосиф Пригожин. - Поэтому не пускают - и не надо, сэкономим деньги и время. Дались нам эти европейские смотры!

Напомним, на "Евровидении-2021" в Роттердаме Россию представляла певица Манижа, занявшая девятое место. В этом году выбрать участника должны были в прямом эфире на ТВ в начале марта.

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