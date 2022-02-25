Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил России блокировали вооруженные формирования националистов в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения.

- Как в этих городах так и в окрестных населенных пунктах, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России:

"Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка, а соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе".

Генерал-майор отметил, что в ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев оказались даже американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и британские "NLAW".

В ведомстве отметили, что только российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины.

Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций. Также сбито: 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)

В ТЕМУ

Что на самом деле происходит в российских магазинах и банках

Корреспондент KP.RU решила лично проверить сообщения "об ажиотаже в продуктовых" (подробности)

Центробанк начал интервенции на валютном рынке: Что это значит и как это удержит курс рубля

Объясняем «на пальцах», какие меры ЦБ принимает для поддержки национальной валюты (подробности)