«Тяжело идет наступление». Комбат ДНР рассказал, почему до сих пор не взят Мариуполь

Линия фронта изломана, трудно даже на карту нанести оперативную обстановку Фото: REUTERS

Российский вертолет, проскочивший над окраиной Донецка утром, вызвал небывалую радость в городе: «Наши пришли».

Как прокомментировала этот факт, героиня одного из репортажей «КП», известный донецкий блогер Женя Марти:

- Ни одна мировая звезда не получала столько восторженных криков от приветствующих ее фанатов, как этот вертолетик. Женю буквально переполнял восторг…

На этом, хорошие новости закончились. Сегодня войска Украины как с цепи сорвались. Утром в Горловке была обстреляна школа №50 и убиты две учительницы, прямо в кабинете. Удар был настолько мощным, что одну из погибших женщин не спас даже массивный сейф, которым она пыталась закрыться. Затем практически по центру города ударила артиллерия и перебила газопровод.

Утром в Горловке была обстреляна школа №50 и убиты две учительницы, прямо в кабинете Фото: REUTERS

Обстреляли Макеевку и станцию в Ясиноватой, через которую, кстати, идет эвакуация. Следом по городу прилетела «Точка У», но, тактическая ракета малой дальности сработала не штатно. В огород к жителям Донецка, под забор, упал двигательный отсек с рулевой группой. Здесь может быть два варианта – сработала ПВО, закрывающая небо Донецка (ее работа секретна, никакие подробности не оглашаются). Второй вариант: у всех украинских «Точек-У» давным-давно истекли сроки хранения. Регламент обслуживания этих ракет – 10 лет, возраст большинства «Точек» - хорошо за 30 лет. Возможны сюрпризы, вплоть до случавшихся взрывов «Точек» прямо на старте…

Поэтому артиллеристы повторили обстрел минами, как оказалось, их целью была нефтебаза. Мины смогли повредить площадку для забора нефтепродуктов, пожар быстро потушили.

Так или иначе, республики Донбасса по-прежнему остаются под огнем не смотря на российскую миротворческую операцию. Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали свою невменяемость, возможно, они еще рассчитывают на победу, но шансов уже немного.

- Тяжело идет наступление, - сказал корреспонденту «КП» командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. - Три бригады и Горловский полк сейчас давят южное направление. Потери… умеренные, я бы сказал. Долго преодолеваются минные поля. Линия фронта изломана, трудно даже на карту нанести оперативную обстановку. Бывает так, что части продвинулись вперед и считают какой-то населенный пункт тылом, а наши подразделения наталкиваются на недобитых украинских военных. Они сидят там и сами не понимают, что давно уже в окружении. Такая чересполосица.

Основная задача армий ЛДНР – связать группировку Украины в Донбассе Фото: REUTERS

- Как в 2014-м?

- Да, но это нормально, это же наступление! Кто-то быстрее наступает. Кого-то техника подводит. Скажем так, подбитой нет, но есть вышедшая из строя из-за износа. Но есть и отличие от 2014-го – все идет более организованно, с общим замыслом. Опять же, сейчас у нас паритет в силе, а тогда все было сложнее.

- Когда на Мариуполь?

- Ближайшие дни об этом говорить не будем. Тем более если мы и подойдем к Мариуполю, сразу в город не полезем и на это есть целая куча причин, начиная с гражданского населения. Нам главное отсечь Мариуполь, заблокировать.

- Правда ли, что основная задача армий ЛДНР – связать группировку Украины в Донбассе? Не дать ей перебросить резервы под Харьков, например?

- Это - главная задача. Здесь же сосредоточено порядка 300 единиц разнокалиберной техники и около 60 тысяч живой силы. Это большая часть всей украинской армии, примерно ее треть. Если бы мы вели себя вяло, в режиме затяжной позиционной войны, они бы уже половину своих подразделений перебросили против регулярной Российской армии.

Главное отсечь Мариуполь Фото: REUTERS

- У вас за счет чего получилась активизация?

- Сняли резервы со всех направлений, местами на позиции поставили отмобилизованных. И сумели добиться ограниченного оперативного успеха. Этот успех и заставляет войска Украины держать основную массу личного состава в Донбассе. В противном случае их бы перебросили, например, под Мелитополь.

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