Украинский зенитно-ракетный комплекс дважды переехал в Киеве иномарку

Этот случай попал на видео

Советская зенитно-ракетная установка "Стрела-10" — довольно старая неповоротливая машина, которая была выпущена в 70-х годах прошлого века. Обзор из нее так себе. На полигоне можно разогнаться, но только не в городе.

А теперь представьте, что эта боевая машина весом с трамвай (12,5 тонны) вдруг выскакивает в Киеве на встречную полосу движения и переезжает через иномарку. Потом сдает назад, еще раз переваливается через то, что от нее осталась, отъезжает в сторону, а затем скрывается во дворах. Из покореженной машины очевидцы ситуации пытались достать пенсионера. Тот не смог даже подать руку, находился в шоке.

Этот случай попал на видео. О том, как украинские военные размещают силы в жилых кварталах, предупреждал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

- В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением, - заявил Игорь Конашенков.

Российский генерал обратился к украинским гражданам: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".