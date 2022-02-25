Худрук вахтанговского театра Римас Туминас объяснил, почему Литва требует его увольнения из вильнюсского театра

Римас Туминас прокомментировал ситуацию Фото: Иван ВИСЛОВ

Слухи об уходе прославленного режиссера Римаса Туминаса с должности художественного руководителя вахтанговского театра развеял его директор Кирилл Крок. Он объяснил, откуда они возникли: изменился статус у худрука. Первым лицом в театре стал директор - Кирилл Крок. Он теперь заключает контракт с художественным руководителем, а не Министерство культуры РФ, как было раньше.

На своей страничке в соцсетях Кирилл Крок рассказал о ситуации, которая возникла вокруг Туминаса в Литве, на родине режиссера. Министерство культуры Литвы потребовало, чтобы Малый театр, который создал в Вильнюсе Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя «за то, что он работает в России, за то, что он любит русскую культуру, поэзию"…

"Вместо того, чтобы посредством театрального искусства нести гуманизм, говорить о действительно важных вещах, показать иной путь, помимо кровопролитной бойни. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», - написал Крок.

Позже Римас Туминас самостоятельно прокомментировал ситуацию: «Я уже давно планировал ехать в Вильнюс, продолжить свое лечение и дела - как и здесь, в больнице, так и там мне нужен присмотр врачей. Я уже привык к этому, но мне обидно такое совпадение с последними событиями наших дней…И пусть спектакль «Война и мир» будет нашим ответом, лозунгом, позицией – не только моей, но и всего театра: как народы проходят через трагедии и страдания, как мы понимаем, как мы ненавидим это, и как мы должны посочувствовать этим народам. «Война и мир» - это наш ответ.

Я принял решение еще в прошлом году, в согласии с директором Кириллом Кроком, и это потом вылилось в моем заявлении – 9 февраля. Министерством культуры моё заявление о передаче функций первого лица театра директору (Кроку) было удовлетворено. Директор перезаключил со мной договор как с художественным руководителем и режиссером Вахтанговского театра. К этому решению и размышлению меня подтолкнул и возраст, и преследуемые меня болячки...

Что касается Вильнюса и его реакции… Я был символически художественным руководителем театра, и, хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля. Как создателя театра, они меня оставили - как отца, как патриарха, как художественного руководителя, советника. Высказывание Министра культуры Литвы по поводу меня… Я прекрасно его понимаю, не осуждаю, он прав. Он иначе не мог рассуждать – он представитель власти, представитель Литвы, а Литва страна Евросоюза. И я, как по Островскому, - «без вины виноватый»...

Еще раз хочу выразить беспокойство с тем, что происходит. И потому, вопреки всему мы должны вкладывать в этот спектакль, который стал нашим знаменем, веру в человека, осуждение и ненависть к войне, к смерти. И торжество мысли Толстого».