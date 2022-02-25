Евросоюз символически включил Путина и Лаврова в санкционный список

Главы МИД стран Евросоюза решили включить в списки санкций Путина и Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за Великобританией и США Евросоюз ввел в действие второй пакет санкций против России в связи с событиями на Украине. Подробностями с журналистами поделился Верховный председатель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В качестве основной «заслуги» он выставил включение в санкционный список ЕС президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. Правда, о наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.

Отвечая на вопрос итальянского журналиста, являются ли шаг по включения Путина в санкционный список «символическим», глава Евродипломатии только развел руками:

- Мне ничего не известно о богатстве мистера Путина. Это не моя обязанность. Думаю, что специальные люди эти займутся, - сказал Боррель.

Особо отмечается, что санкции в отношении российской верхушки не включают запрет на поездки в Европу, «чтобы оставить окошко для дипломатии».

В остальном санкции во многом копируют британский и американский пакет. Они касаются российских банков и некоторых госкорпораций. Для них вводятся ограничения на доступ к европейскому рынку капитала. По утверждению Борреля, это увеличит для России стоимость займов и приведет к повышению уровня инфляции.

По вопросу отключения от системы межбанковских сообщений SWIFT страны ЕС пока не пришли к соглашению (по сообщению западных СМИ, против этого выступают Германия и Италия, поскольку им тогда будет сложно расплатиться за российский газ).

Боррель добавил, что будет добиваться осуждения России на Генеральной ассамблее ООН. Он также с некрываемым удовлетворением отметил, что Россия в течение сегодняшнего дня лишилась права проводить финал Лиги Чемпионов и этап Формулы-1.

Страны ЕС уже начали готовить третий пакет санкций, добавил глава Евродипломатии.

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