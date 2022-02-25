Что означает для России приостановка членства в Совете Европы

В отличие от, например, Евросоюза, в который Россия и не входит, Совет Европы не может издавать обязательные законы Фото: REUTERS

Не найдя ничего более грозного, как громкое заявление, Совет Европы в качестве реакции на спецоперацию российских войск в Украине решил приостановить права России в этой организации.

Что такое Совет Европы?

Старейшая в Европе международная организация, поставившая себе целью содействие сотрудничеству между ее членами в области правовых стандартов (вкл. права человека), демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Как и положено любой международной организации, разрослась до невиданных размеров: ее структурными подразделениями являются Парламентская ассамблея (ПАСЕ) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с полагающимися им штаб-квартирами, отделениями и филиалами.

В последние годы Совет Европы подвергается критике за слабую реакцию на нарушения, совершённые многими его членами.

Кто формирует его бюджет?

Все страны-члены делают ежегодные взносы. Бюджет Совета составляет порядка полумиллиарда евро. В июне 2017 года Россия приостановила уплату своей доли из-за того, что были приостановлены полномочия ее делегации в ПАСЕ. После того, как взносы вносить отказалась еще и Турция, на счетах Совета образовался солидный дефицит средств.

Что потеряет Россия от приостановки ее прав в Совете?

Ничего. Более того, и далее будет экономить средства госбюджета, запланированные на уплату членских взносов в Совет.

В отличие от, например, Евросоюза, в который Россия и не входит, Совет Европы не может издавать обязательные законы. А приостановка прав отдельного его члена позволяет тому отказаться от взятых на себя обязательств, например, не соблюдать Конвенцию о защите прав человека, а также мораторий на смертную казнь.