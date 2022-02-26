«Ей можно мало краситься и носить мини-юбки в 40 лет»: модный разбор иконы стиля Натальи Водяновой

Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно часто гуляет по Парижу в деловом костюме. Последние годы брюки и костюмы она носит очень часто Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самая известная и уважаемая в мире топ-модель из России – Наталья Водянова. Она сама построила успешную карьеру, а разбогатев активно занялась благотворительностью – именно за это ее уважают. 28 февраля Наталье Водяновой исполнится 40 лет. Историю «Золушки из России» все знают. А мы решили посмотреть, как менялся стиль и образ Водяновой – от Золушки до иконы стиля. Супермодели по магазинам ходят редко. Одежду им дарят друзья - именитые модельеры, модные дома. На подиум, показы и прочие официальные мероприятия знаменитых моделей одевают бренды. Водянова получает последние модные новинки в качестве презентов – ее светские и рабочие выходы демонстрируют не личный вкус, а стиль и предпочтения разных брендов. Поэтому мы сравнили как менялась Водянова вне подиума – в обычной жизни. Рассматривали фото и видео разных лет в компании стилиста и эксперта по имиджу Анвара Очилова.

Научилась улыбаться

Это фото 1999 года, на нем Наташа в Нижнем Новгороде ждет визу для первой заграничной поездки – в Париж. Она о таком и мечтать не могла: девочка из бедной семьи с 11 лет торговала с мамой на рынке фруктами, чтобы обеспечить двух младших сестер. Водянову заметил международный модельный продюсер, который ездил и отбирал девушек в ведущие модельные агентства мира. Наташа к тому времени за три месяца закончила модельную школу. Водянова подписала снимок так: «Кто бы мог подумать, что у этого пухлого ребенка есть хоть один шанс в индустрии?» Через несколько недель 17-летняя Водянова прилетела в Париж на работу в модельное агентство. Посещала в день десятки кастингов. Ей выдали психолога, который твердил: «Тебе надо научиться по-другому думать, по-другому жить. И улыбаться. Попробуй раскрепоститься, доверять людям!» Наташа с детства уяснила, что девушка не должна улыбаться незнакомым людям. Сначала она носила «дежурную» улыбку моделей, только позже Водянова стала улыбаться – широко и искренне. Ее лучезарная улыбка и доброта, как и естественная красота защитили от звездной болезни. Наталья прошла это испытание - всегда вела себя достойно. В то время как у многих ее коллег снесло крышу – от славы, денег или запрещенных веществ. Это достоинство у Водяновой заметно и по поступкам, и по людям вокруг, и по манере держаться и одеваться. Хотя этот человек может себе позволить все. Однако большие заметные и очень дорогие драгоценности, как и прочие атрибуты роскоши Водянова носит, когда этого требует мероприятие. В обычной жизни – на ней часто ничего лишнего. Только улыбка.

Через две недели Водянова получит первую в жизни визу и улетит из Нижнего Новгорода в Париж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Простая русская девчонка

В Париже Водянова быстро нашла работу. И вскоре стала любимицей главных мировых дизайнеров. Ведь для них важно не только сшить вещь, но и суметь ее преподнести. У Натальи дар – она умеет показывать красивые вещи так, что ими восхищаются. В начале говорили, что Водянова похожа на французскую актрису начала 20 века Роми Шнайдер, а ее ледяной синий взгляд может пронзить насквозь. Потом Наташу уже не с кем не сравнивали – решили она такая одна. На нее обратили внимание влиятельные в индустрии моды Кельвин Кляйн и Том Форд, сделав своей музой. После этого на Водянову посыпались выгодные контракты со всего мира.

Сама Водянова говорила: «Я не думала, что добьюсь успеха. Все чего я хотела – зарабатывать столько, чтобы обеспечивать безопасность моей маме и сестре». Имидж Натальи менялся в зависимости от разных периодов в жизни: девочка Золушка, Supernova (так прозвали модель в западной прессе за того, что за короткое время стала модной сенсацией), мама и счастливая женщина.

Рассматриваем, как менялась Наталья Водянова

2004 год

Редкий образ – яркий макияж, кудри, смелые вырезы. Наталью Водянову с таким экстремальным декольте можно было увидеть только в начале карьеры.

Водянова пока еще — Supernova Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2005 год

С первым мужем Джастином Портманом. Здесь кажется, что Наталье надоели бесконечные балы и показы, поэтому она оделась в стиле «простой, но богатой женщины». Этот кожаный комплект с меховой накидкой подтверждает тот факт, что вне работы одежда для нее не имеет большого значения. Зато движения, поза и улыбка перед фотографами выверена до миллиметра.

Наталья уже 5 лет как замужем за Джастином Портманом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кажется даже на фото заметно, что Джастин просто сопровождает жену. Так было и в рабочих поездках, а трудилась и содержала семью модель. Джастин Портман член одной из аристократических семей Англии, но богат и титулован был не он, а его сводный брат. К моменту развода (2010-й год) по данным Forbes супермодель зарабатывала за год $5 млн, входила в число самых высокооплачиваемых топ-моделей мира – ее состояние оценивалось в $30 млн. За 10 лет брака у супругов родилось трое детей. Все сохранили прекрасные отношения с Портманом. У Наташи на лице написана доброта.

2009 год

На этом фото супермодель обнимает Андрей Малахов. Наташа здесь одета как простая русская девчонка-модница. Такие обтягивающие брюки были в большой моде. Почему же не нарушить стереотипы о большой звезде — модель умела пошалить там, где нет дресс-кода. Однако нас не обманешь – красота и «порода» украшают даже самый простой комплект одежды. У Водяновой беби-фэйс – лицо с милыми и приятными чертами, напоминающее детское: маленький нос, пухлые губы. Главное – все натуральное и это видно, что без единого укола. Всегда у Натальи были свои широкие брови – сейчас это в тренде. Такую форму большинство женщин получают татуажем или другими техниками. Здесь все свое – красивое славянское лицо. Светлые волосы, голубые широко расставленные глаза – настоящая красавица с берегов Волги.

На «Евровидении» 2009-го года с Андреем Малаховым и в смелых лосинах. Фото — архив «Экспресс-газета»

2012 год

Наталья уже почти год в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. Она заслужила быть счастливой: гармоничные отношения, спокойствие на ее лице. Модель изменилась – взгляд стал мягче, повседневный стиль еще более женственным. Вы больше не увидите ее в лосинах или с откровенными вырезами. А вот огромные сумки многодетной матери всегда нужны – здесь модель выгуливает Dior, этот бренд принадлежит ее свекру.

Очень большая и дорогая сумка от Dior — компании, которая принадлежит свекру модели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Водянова и Антуан Арно познакомились на работе в своей модной индустрии. Антуан возглавлял совет директоров компаний, производящих одежду и обувь класса «люкс». Муж Водяновой – наследник солидного состояния. Его отец Бернар Арно по данным Forbes возглавляет список самых богатых людей планеты – состояние главы компаний Louis Vuitton, Moet, Hennessy достигло $186,3 млрд. Главное, что с самого начала отношений и вот уже 10 лет у них в отношениях полная гармония.

2017 год

Очень красивое платье, актуальная модель, благодаря кружеву. В гардеробе именинницы представлена вся цветовая палитра. Но красный цвет – один из любимых. Ей идет – часто носит «и в пир, и в мир» красные платья, костюмы. Цвет символизирует любовь и полноту жизни – человек абсолютно счастлив и всем доволен. И это заметно. Также красный цвет ассоциируется с благотворительным фондом Водяновой «Обнаженные сердца», который занимается профессиональной поддержкой семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Наташа с детства и до сих пор помогает маме Ларисе и сестре Оксане, у которой аутизм.

Красный — один из любимых цветов модели. Она считает его цветом любви Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

2019 год

Идеальная фигура для многодетной матери – у Водяновой пять детей, а она в форме. Поэтому прогуливается по центру Парижа в мини, демонстрируя идеальные ноги. До сих пор хрупкая как девочка. С такой фигурой можно и после 40 лет носить мини-юбки. Также в будни Наталью можно часто увидеть в джинсах. Сейчас модель работает выборочно и не часто, больше времени отдает семье и фонду – привлекая средства благотворителей.

С такими ногами мини разрешается в любом возрасте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

2021 год

Жена миллиардера, супермодель сама напекла блинов и подает домашним. И такое бывает у очень богатых людей, которые чтят семейные традиции. Водянова и Антуан Арно живут с детьми в доме в элитном районе Парижа. Наташа родила второму мужу двух сыновей – Максиму 7 лет, Роману – 5 лет. На этом фото у Водяновой как у типичной француженки вокруг шеи повязан платок, а дополняют элегантный комплект для обеда с семьей - водолазка и юбка из бархата. Идеальная цветовая гамма. Юбилей модели совпадает в этом году с началом масленицы, а значит опять печь блины.

Блины на обед — по-русски. Платок вокруг шеи — по-французски. Наталья в своем доме в Париже Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

2022 год

Водянова в шубке французского бренда Isabel Marant. Любой дизайнер сочтет за честь если его наряды носит эта модель. Поэтому и подарков много, ведь каждую обновку Водяновой обсуждают модницы всего мира. И на прогулке, и на мероприятиях у этой звезды всегда минимум макияжа, естественная укладка – локоны. Не перебарщивает никогда. Волосы часто выглядят так, будто слегка выгорели на солнце. Однако они окрашены. Прогулка по Франции, а видно ведь - русская народная красавица.