Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU продолжает следить за последними событиями и новостями, а также вести прямую онлайн-трансляцию Фото: REUTERS

26 февраля 2022 года останется в учебниках истории как третий день военной специальной операции России в защиту Донбасса на территории Украины. Сайт KP.RU продолжает следить за последними событиями и новостями, а также вести прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженными силами ДНР и ЛНР при поддержке Минобороны РФ были достигнуты существенные успехи. Народная милиция Луганской народной республики продвинулась на 21 километр, овладев поселком Трёхизбенка и продолжает двигаться в сторону Северодонецка. Силы ДНР прошли 25 километров и вышли к узловой железнодорожной станции в городе Волноваха.

В рамках вооруженной операции России на Донбассе силы РФ блокировали города Сумы и Конотоп в Сумской области. Подразделениями ВДВ с западной стороны блокирован Киев, взята под контроль, во избежание диверсий, Чернобыльская АС.

НАТО продолжает укреплять восточные рубежи. Однако по заявлению генсека альянса Столтенберга, вступать в открытое противостояние с силами РФ, проводящими военную операцию в защиту Донбасса, военные НАТО не будут.

Запад продолжил вводить санкции. Так, под них символически попали президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

00:08 Минобороны России: российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь.

22:25 Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство королевства.

22:15 Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ — "Звезды", "РИА Новостей", Ленты.ру" и "Газеты.ру" — в Facebook. 21:55 Главы МИД стран ЕС приняли решение включить в списки санкций Путина и Лаврова