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В мире25 февраля 2022 23:26

Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Часть ограничений являются скорее символическими
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз опубликовал перечень новых антироссийских санкций. Свое решение Брюссель мотивировал намерениями противодействовать спецоперации российских войск на Украине.

В списке российских государственных деятелей, которых ЕС занес в «черный список» - президент нашей страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и другие. Всего в этом списке значатся 98 фамилий, включая актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой и др.

Экономические рестрикции ограничивают российскому правительству и Центробанку доступ к рынку капитала ЕС; запрещен экспорт в Россию технологий для нефтяной и космической отрасли, а также авиации. Санкции коснутся и 4 российских банка – «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россия».

С 28 февраля будет прекращено действие взаимного соглашения с РФ по упрощенной выдаче виз. Трудности или невозможность получения разрешений для въезда в страны ЕС коснутся членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов.

Минфин США также внес в санкционные списки Путина, Лаврова, а также Шойгу. И это, скорее, символический акт, поскольку собственности или финансовых активов у представителей высшего руководства России в Америке нет. Равно как и в Канаде, премьер-министр которой, введя аналогичные ограничения, честно признал их никчемными.

«Полные блокирующие санкции» Вашингтон ввел против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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