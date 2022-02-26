В Лос-Анджелесе построили для бездомных «дешевое» жилье

В 2016 году избиратели в Лос-Анджелесе одобрили реализацию программы по строительству жилья для бездомных Фото: REUTERS

Несмотря на заверения мэра Лос-Анджелесе Эрика Гарсетти, программа быстрого строительства жилья для городских бездомных не работает. Мало того, что она ведется слишком медленными темпами, каждая сданная в рамках проекта квартира стоит примерно в два раза больше, чем такое же жилье на рынке недвижимости.

В 2016 году избиратели в Лос-Анджелесе одобрили реализацию программы по строительству жилья для бездомных. Предполагалась, что эта мера позволит освободить улицы города от уродливых стихийных лагерей, провисших палаток и проржавевших фургонов, в которых ютится беднейшая часть жителей.

С тех пор было построено около 1200 единиц жилья (в основном это однокомнатные квартиры и студии) и потрачено $1,2 миллиарда. Гарсетти утверждает, что построено уже больше жилья, чем ожидалось и даже по более низкой цене, чем планировалось на старте программы.

В свою очередь эксперты говорят о том, что стоимость строительства квартир для бездомных явно завышена, и дело тут далеко не в росте цен на материалы во время пандемии и нехватке рабочей силы. Если говорить без экивоков, специалисты отрасли откровенно намекают, что деньги просто разворовываются.

Но даже не в этом главная проблема: количество бездомных на улицах Лос-Анджелеса растет настолько стремительно, что за ним не успеть никакой программе по предоставлению бесплатного жилья. Стихийные лагери растут как грибы после дождя, а количество бездомных в Городе Ангелов уже превысило 41 тысячу человек.

– Хотя планы на будущее еще не утверждены, строительство десятков тысяч дополнительных единиц с использованием той же модели, вероятно, будет стоить миллиарды долларов и займет слишком много времени, чтобы соответствовать срочности продолжающейся чрезвычайной ситуации с бездомными, – содержатся неутешительные данные в отчете аудиторов.