Марокко накрыла самая сильная за последние полвека засуха

Уровень выпавших осадков составил всего 13% от среднего Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Из-за беспрецедентно низкого количества осадков королевство Марокко столкнулась с самой серьезной засухой за последние полвека.

- Природная катастрофа является исключительной по своей силе, масштабу и продолжительности, - подтвердил президент Национальной обсерватории исследований Мохамед Мастере. – Засуха не пощадила ни пальмовые рощи предсахарских зон, ни степи восточной части страны, ни даже равнины, на которые зимой обычно выпадали обильные осадки.

Уровень выпавших осадков составил всего 13% от среднего. И это поставило экономику Марокко в опасное положение. В первую очередь, сельское хозяйство.

- 80% сельских жителей, жизнь которых зависит от сельскохозяйственной деятельности, могут остаться без средств к существованию, - отметил Мастере. - В нескольких регионах страны, включая города Марракеш и Оджда, веден режим экономии воды.

Ожидается, что средние температуры воздуха в странах Северной Африки к 2050 году достигнут невиданных высот из-за изменений климата.