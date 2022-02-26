В Австралии стал популярным ресторан с официантами-хамами

Новые ролики из этого ресторана набирают миллионы просмотров и обеспечивают заведению полную загрузку

«Вкусная еда и ужасные официанты», - казалось бы, такая антиреклама в социальных сетях может запросто уменьшить поток посетителей в кафе или ресторан.

Но в Австралии все произошло с точностью до наоборот. Местный житель, зашедший в одно из заведений общепита, чтобы забрать свой заказ, столкнулся с откровенным хамством. А он всего лишь попросил положить контейнер с едой в пакет. Мужчина был не из робкого десятка и снял инцидент на камеру своего смартфона, а затем выложил видео в соцсети.

Ролик мгновенно стал вирусным. И многие написали в комментариях, что… с удовольствием бы пришли в такое заведение.

Администрация заведения недолго пребывала в шоке и быстро поняла, что иногда невежливость может оказаться золотой жилой.

Было решено установить на входе в ресторан табличку «Сядь и закрой свой рот». Народ повалил в это место.

- Никто не уходит, - разводят руками в ресторане. – Нам даже пришлось объяснять официантам, чтобы те подыгрывали клиентам, которые хотят остренького не только в меню, но и в атмосфере заведения, и не боялись бы хамить им.

Новые ролики из этого ресторана набирают миллионы просмотров и обеспечивают заведению полную загрузку и в будни, и в выходные.