Возьмите деньгами: Байден поручил удвоить военную помощь Украине

Белый дом намерен в ближайшие недели кратно увеличить помощь украинскому правительству Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден выпустил Меморандум о немедленном выделении дополнительной военной помощи Украине. Согласно тексту документа речь идет о $250 млн (20 млрд рублей) непосредственно деньгами и $350 млн (29 млрд рублей) в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны. В отношении услуг уточняется, что речь среди прочего идет об обучении и подготовке украинской армии. Ранее сообщалось, что Пентагон обсуждает возможность «удаленных тренировок» Вооруженных сил Украины американскими инструкторами, которые, как известно, покинули страну незадолго до начала специальной военной операции. То есть речь идет фактически о консультациях по видеосвязи.

В течение последнего года США выделили $650 млн Украине в виде военной помощи, $52 млн в виде гуманитарной и $2 млрд в виде гарантий по кредитам. С учетом возможностей Америки это не так много. Достаточно сказать, что на поддержку бизнеса и населения в условиях коронакризиса только в прошлом году было выделено $1,9 трлн.

Впрочем, Белый дом намерен в ближайшие недели кратно увеличить помощь украинскому правительству. Для этого он запросил у Конгресса возможность выделения в марте дополнительных $6,4 млрд на преодоление украинского кризиса. Правда, часть этих денег должна пойти Польше и странам Прибалтики, которые готовятся принять десятки тысяч беженцев из Украине. Также средства пойдут на стабилизацию энергетического рынка.

Еще не факт, что предложение Белого дома пройдет через Конгресс. Дело в том, что размер государственного долга США становится угрожающим, а до 11 марта американским властям еще необходимо найти средства на продолжение работы правительства (до этого срока действует предыдущее временное соглашение между республиканцами и демократами). Кроме того, на экономические настроения американских избирателей влияет рекордная за несколько десятилетий инфляция. Аналитики предсказывают, что ФРС (американский Центробанк) на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку. Другими словами, бесконтрольному печатанию долларов приходит конец. В этих условиях денежная помощь Украине не может быть безграничной.