Русские танки не встречают цветами: Как такую Украину сделать дружественной

Александр Ходаковский Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разговор с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским у меня произошел в ожидании наступления на Мариуполь. Разговор тяжелый — о том, что нас ждет на Украине, как будем строить с ней будущее и мириться?

Я начал с неприятного:

- Объективно, Российскую армию сейчас не встречают в том же Харькове цветами и хлебом-солью. Все как-то очень тяжело идет. Почему?

- Да, мы видим. Народ испугался, не понимает, что происходит. Появление Российской армии привело их в шок. Восемь лет усиленной пропаганды поменяло мировоззрение.

- Есть примеры?

- Был знакомый, выпал на четыре года из украинской среды, а потом пришлось вернуться, накануне войны. То есть, он не эволюционировал вместе с украинском обществом. Поэтому он сразу увидел все изменения. И его это поразило так, что он закончил отношения с работодателем и уехал. Такая независимая оценка настроений. Видно, что с людьми работали капитально.

- А что же нам дальше делать? Допустим, займем завтра Киев. Через пару недель спецоперацию закончим. Надеюсь, относительно бескровно. Я уже слышал мнение ополченцев. Почему не накрывают ракетами украинские казармы? Чтобы не было сразу сотен жертв? Их же вообще жалеть нечего! А я считаю, такой подход неправильный, нам же жить дальше вместе. Как?

- Думаю, политически это реализуется так. Сменится власть. Не будем миндальничать, легитимность этих выборов, возможно, будет условна. Новую власть навяжут из старого украинского истеблишмента. Не знаю, кто там будет – Медведчук или еще кто. Те, кто расценивается Россией как вменяемые политики.

- Что это значит?

- Не стремятся в НАТО и Евросоюз, а ориентируются на Москву. Будет придумана какая-то новая форма государства. Возможно, это будет федерация. С глубокой автономией регионов. Но, в этой схеме надо предусмотреть особую судьбу Донбасса.

- Нас не обманут опять?

- Если в Киеве будут сидеть условно-лояльные политики, эта лояльность опять может оказаться временной. Поэтому всю новую армию Украины я бы завязал на Донбасс и на жителей Донбасса. А в остальной Украине – только полицейские подразделения. И что бы правительство, сидящее в Киеве, полностью зависело и опиралось на армию, сформированную на Донбассе. Так мы сможем уйти от попыток реванша. А вот группа донбасских депутатов в Верховной Раде нам больше не нужна – нас опять политически сожрут.

- Всю Украину оставим?

- Думаю, западные области попадут под внешнее управление Румынии, Польши, Венгрии. К этому все идет и в такой композиции есть логика. Но придется поморщиться и смириться с мыслью, что эти территории мы утеряли надолго. Или навсегда.

- Возврата не будет?

- Нет. Мы поняли из-за чего все произошло на Украине. Мы впустили в страну абсолютно инородных людей. Вот как питьевую воду смешали с канализацией, извините за сравнение. У них же свое видение жизни, свои ценности, отношение к братству славянских народов. Мы втянули чужие нам западенские области в свой мир. Они влияли, мутили, сколько людей они переделали на Украине под свое мировоззрение. Нормальных, русских людей! Я предлагаю перекреститься по поводу потери этих областей. И мы получим еще одно преимущество.

- Какое?

- Территории, куда можно отправлять людей, не согласных с нашим мировоззрением. Когда мы будем чистить Украину от националистов, мы всегда сможем сказать: хочешь, езжай в Тернопольскую область и будь там кем хочешь, живи как хочешь.

- Не загоняя их в угол? Это сгладит остроту.

- Я думаю в этом и была ошибка советской власти после Великой Отечественной. Они были вынуждены спрятаться, мимикрировать, ждать своего часа. Нет, мы должны их отсепарировать и отправить на историческую Родину. Ни в коем случае не ограничивать их в каких-то правах, потому что мы не можем себе позволить им уподобляться. Мы должны дать им возможность жить, а как – их проблемы. Мы у себя будем наводить порядок и вычищать после них авгиевые конюшни. Такая вот грубая зарисовка будущего, модель, которая могла бы существовать.

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