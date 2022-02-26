Конкурс "Героям – быть!" проводится с 2015 года

Объявлен шорт-лист социального проекта "Героям – быть!". Финалисты были выявлены с помощью народного онлайн-голосования, в котором приняли участие около 15 тысяч пользователей.

Всего в финал вышли 20 участников из 17 городов России. А еще в шорт-лист вошли три некоммерческие организации и три компании, реализующие масштабные инициативы в области корпоративной социальной ответственности (КСО). Полный список финалистов опубликован на сайте www.tobehero.ru.

В ближайшее время стартует голосование жюри, которое определит лауреатов проекта. Имена победителей объявят на церемонии награждения весной 2022 года.

Номинация "Быть человеком"

Посвящена волонтерской деятельности. В шорт-лист вошли Резеда Галяутдинова, которая возглавляет приют для бездомных животных, Анна Панихина - координатор поискового отряда в составе "ЛизаАлерт", и Наталья Картузова, занимающаяся профилактикой и противодействием коронавирусной инфекции на предприятии.

Номинация "Спасательный круг"

Это о подвиге ради спасения жизни. В финал вышли все участники номинации. Среди них Алексей Сентемов, который помог подростку, и Виктор Малышенко, спасший тонущего человека. А еще Денис Кузьмин, который вытащил из воды упавшую с моста девочку, и парни, вынесшие мужчину из горящего дома - Данис Гиззатов и Денис Денисов.

Номинация "Оберегая победу"

Она о деятельности в области охраны окружающей среды. В финал вышли Кристина Боброва, организатор акции по сбору и утилизации токсичных элементов электропитания, Альбер Сергеев, благоустроивший родник в родном селе,и создатель экологического проекта "Бумаги.Net" в детских садах и школах Юлия Цыброва.

Номинация "Всегда в сердце"

На нее были выдвинуты лица, задействованные в военно-патриотической работе. В тройку лучших вошли: активный участник поискового отряда "Фронтовые дороги" Иван Берестов, руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Живая история" Алексей Коленченко и коллектив байкеров в составе из Андрея Глухарева, Евгения Котова и Олега Панфилова, которые организуют масштабные патриотические акции.

Номинация "Команда героев"

В тройку лидеров по направлению "социально ответственная компания" попали сотрудники "Сегежского ЦБК", героически тушившие лесные пожары, а также - волонтеры ОМК, реализующие масштабные акции по профилактике COVID-19, и коллектив Демиховского машиностроительного завода. Его работники проводят экологические, благотворительные и социальные акции.

Номинация "Вирус добра"

В шорт лист вошли Псковское отделение Российского детского фонда, Омская организация ветеранов (пенсионеров), общественная организация в сфере духовно-нравственного просвещения "Росток".

Номинация "Народный герой"

В финал вышли Мазит Салихов за строительство обелиска в память воинов Великой Отечественной войны, волонтер Евгений Григоров, организатор акций вещевой и продуктовой помощи нуждающимся Екатерина Просветова, координатор благотворительных акций Екатерина Кремса, а также спасший мать с двумя детьми Роман Елизаров.

"Героям – быть!" проводится с 2015 года с целью привлечь внимание общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, осветить социально значимые поступки и создать позитивные примеры уважительного отношения к человеку, семье и государству. За все время было получено более 700 заявок от 60 предприятий из 65 регионов России.

«Мы видим, как из года в год растет масштаб и значимость волонтерских проектов конкурсантов. Это доказывает, что социальный сектор в нашей стране активно развивается, бизнес стал уделять больше внимания и содействовать реализации добровольческих инициатив работников», - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком», организатора инициативы.

В 2022 году партнером проекта выступил медиахолдинг «Комсомольская правда» - герои публикаций СМИ стали участниками конкурса в номинациях "Спасательный круг" и "Народный герой".