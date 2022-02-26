Стратегические ракетчики приступили к подготовке парада на Красной площади

Колонна пусковых установок "Ярс" совершила марш из Тейково Ивановской области в Подмосковное Алабино Фото: телеканал «Звезда»

Сегодня в рамках подготовки к военному параду на Красной площади механизированная колонна парадного расчета автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс" совершила марш из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области в Подмосковное Алабино. Об этом в субботу утром сообщает Минобороны России.

- 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям трех областей (Ивановской, Владимирской, Московской), в том числе по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге. По пути следования механики-водители трех автономных пусковых установок совершали остановки для плановых и контрольных осмотров крупногабаритной техники. Общая длина колонны составила 300 метров, - сообщили в ведомстве маршрут следования колонны.

Тейковское ракетное соединение с комплексами "Ярс" прошло через три области в подмосковное Алабино Фото: телеканал «Звезда»

По словам командира дивизиона Тейковского ракетного соединения подполковника Александра Артемова, механики-водители проявили высочайший профессионализм, и в ходе совершения марша преодолели железнодорожные переезды, эстакады, крутые повороты, а также другие сложные участки.

В ведомстве отметили, что в ходе приготовления к параду на Красной площади в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) (с 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве демонстрируя ПГРК "Тополь-М" и "Ярс").

Напомним, неделю назад Минобороны опубликовало кадры пусков гиперзвуковых крылатых ракет и показало всему миру, как будет выглядеть применение стратегических наступательных сил России в ответно-встречном ударе. На видео можно увидеть запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и "Искандер", гиперзвуковых ракет "Циркон", межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" и "Синева".

За работой стратегических ракетчиков из ситуационного центра Кремля в режиме реального времени наблюдали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Министр обороны Сергей Шойгу в обращении к Владимиру Путину заявил, что "действия по нанесению гарантированного поражения противнику отработаны".