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Звезды26 февраля 2022 11:20

Марата Башарова взял к себе МХАТ имени Горького

Новый гендиректор театра Владимир Кехман вступился за уволенного за срыв спектаклей Марата Башарова
Лев ЗАЙЦЕВ
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Очевидно, Кехман придерживается версии, что «Школа современной пьесы» все-таки рассорилась с Башаровым из-за политики, а не из-за дисциплины

Очевидно, Кехман придерживается версии, что «Школа современной пьесы» все-таки рассорилась с Башаровым из-за политики, а не из-за дисциплины

Фото: Влад КОМЯКОВ

Разгорается скандал вокруг увольнения Марата Башарова из театра «Школа современной пьесы». Башарова сняли с роли в спектакле «Город», который должен был быть показан в Лимассоле (Кипр) на фестивале «Пять вечеров», его заменил актер Вадим Колганов. Заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова рассказала «КП», что Башаров на протяжении долгого времени вел себя предельно недисциплинированно: не отвечал на звонки, не приходил на читки пьес, опаздывал на репетиции, а сейчас просто не прилетел на Кипр.

«На контакт не идёт, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста нашего театра, который также играл в этом спектакле. Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся. Нам все это печально и неприятно, но с Маратом мы больше иметь дел не будем».

В своем микроблоге артист опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным

В своем микроблоге артист опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Кехман, недавно назначенный генеральный директор МХАТа имени Горького в интервью «Ленте» заявил: «Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького "Нежданно-негаданно". А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз (руководитель театра «Школа современной пьесы» - ред.), я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время».

Получается, что многократно попадавший в скандальные истории Марат Башаров снова нашел работу.

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