Александр Проханов - о спецоперации на Украине: Русские танки исправляют чудовищное насилие, совершенное над историей в 1991-м

Писатель Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Александр Андреевич, это биограф Проханова…

- Слушаю тебя, Саша!

- А просто наш с вами разворот в «Комсомольской Правде» к вашему юбилею в 2018-м назывался так: «Свое 80-летие мне хотелось бы встретить в Сирии, среди наших летящих боевых колесниц». Может, помните такое?

- Да, да!

- Я горжусь этим интервью. Оно было сделано так как-то от души. Я имею в виду не автора, а Героя. Скажите, а вот сегодня у моего кумира какое настроение, куда он хочет улететь? И, может быть, вы где-то уже в полете?

- Ну, вот я сейчас, Саш, сижу в кабине русского штурмовика. И у меня под крыльями мелькают Сумы, Чернигов, пригород Киева, Мариуполь, Мелитополь.

Я несусь над черноземами украинскими, которые разрезают русские танки, исправляя чудовищное насилие, совершенное над русской историей в 1991 году. Сегодня вот это… тот мирный развод, которым нам морочили головы, который кончился такой болью, таким страданием, такой бедой для множества народов наших, - преодолевается. сегодня мы опять венчаемся с Украиной. И русские накладывают бинты на этот страшный порез 1991 года.

А русские штурмовики накладывают швы на эти страшные раны.

И я мечтаю, что наступит день, когда я опять пойду по великолепным украинским заводам – атомным, авиационным, ракетным. И они соединятся с нашими атомными, ракетными, авиационными, корабельными предприятиями.

И свободная Украина и великая Россия опять соединятся в такой восхитительный творящий сгусток цивилизационный. Вот какие у меня мысли сегодня.

- Я абсолютно присоединяюсь. Я их сейчас все запомню, еще раз переслушаю, передам моим читателям, моим посетителям сайта, слушателям… Сейчас непростое время они переживают, они в чем-то сомневаются, они не привыкли к этому.

- Да, Саш, это так.

- Я, кстати, когда вот все это началось, почему-то подумал, что это инсценировка прохановских романов. Там взяли абзац, этот взяли абзац, тут... Настроение ваших недоснятых фильмов. А потом понял, что это все правда. Что у Проханова она была правда, а вот она теперь в жизни - правда. Я в правильном направлении лечу?

- Ну…

(связь неожиданно прерывается - Проханова не слышно.)

- Александр Андреевич, вы поменяли дислокацию, что ли? На место верните самолет - Вы, оказывается, и правда летите... Сейчас вот снова слышно, чуть-чуть руль вы повернули.

- Да, вот я и говорю, что ты, Саш, очень проницательный человек. И что, когда я мрачно смотрю на тебя, ты все равно видишь, что я тебя люблю.

- Взаимно. Так, а вот дальше - перед этим - я не слышал. Вы руль повернули в другую сторону или за облако залетели. Что вы еще хотели сказать…

- Вот это я и хотел тебе сказать, что, прожив эту огромную жизнь, гигантскую жизнь, небывалую, не понимаю, почему Господь дал мне все эти годы, - я смотрю на свою книжную полку и вижу, как моя жизнь превратилась в мои книги.

И как история, которую я прожил, которую я принимал всегда вплотную, будь то войны, государственные перевороты, великие индустриальные свершения, потрясающие люди, мои друзья и мои враги, теперь, когда я смотрю на эту прожитую мною историю, я понимаю, что я сам история.

- Да, да, это правда, я это подтверждаю. Александр Андреевич, ну, вы сейчас уже приземляетесь и начинаете отмечать? А Анастасия рядом у вас?

- Да, сегодня к вечеру сойдутся все мои дети, съедутся. И они раскупорят мне бутылку моего любимого шампанского.

- О, у вас классное, да…

- И мы среди наших свечей домашних встретим этот мой день рождения. Я счастлив, что я буду встречать его в кругу семьи, в тепле.

И, наконец-то рядом со мной не будут рваться снаряды и мины, бежать толпы с криками - то: «Аллах акбар!», то: «Не быть войне!», то «Да здравствует коммунистическая партия!». Все толпы эти - они улеглись там, в истории. А я буду среди своих людей, среди моих обожаемых детей, внуков и правнуков.

- Мы с вами, Александр Андреевич. Мы вас очень любим. Здоровья вам, с днем рождения.

– Спасибо, дорогой.

- Я горжусь, что в числе моих героев есть главный Герой – Проханов.

- С Богом, Саша, с Богом.

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