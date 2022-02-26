Иван Ургант завел Telegram-канал

Ургант опубликовал у себя в «сторис» ссылку на новый канал в Telegram Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После того, как 25 февраля Роскомнадзор объявил, что будет частично ограничивать доступ к фейсбуку на территории России, некоторые пользователи соцсети начали публиковать ссылки на свои каналы в Telegram: мол, там теперь увидимся. Не остался в стороне и Иван Ургант. Правда, у него страница была не в фейсбуке, а в Instagram. Но эта соцсеть принадлежит все той же компании Марка Цукерберга - так что, видимо, от греха подальше, Ургант опубликовал у себя в «сторис» ссылку на новый канал в Telegram. Снабдив подписью «Новый телеграмм от не нового человека» (допустив при этом распространенную ошибку - название на самом деле пишется с одной «м»).

Пока на этом канале нет никакой информации - только черно-белая фотография Ивана и шутливая подпись «23 года, дизайнер из Санкт-Петербурга». Но за считаные часы на канал подписалось уже свыше 200 000 человек.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» в последние дни не выходила в эфир Первого канала. Некоторые увязали это с высказываниями ведущих. Но на канале официально заявили, что сначала шоу не выходило из-за праздников, а «текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале».