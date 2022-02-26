Почему «обманывают» ПЦР-тесты и можно ли определить антитела к «омикрону»

Точность ПЦР-реакции очень высока. Она достигает 99,99% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала этой недели, 21 февраля, в нашей стране стартовала выдача QR-кодов по результатам тестов на антитела к коронавирусу. Напомним, «ковидный паспорт» теперь можно получить, если анализ подтвердит наличие антител типа IgG независимо от их количества (эти антитела говорят о приобретенном иммунитете к SARS-CoV-2). А есть ли тесты, которые покажут, какая у тебя защита именно против «омикрона»? Какие вообще анализы самые точные, а какие и почему чаще «ошибаются», выдавая ложные результаты?

На самые главные вопросы о разных видах тестов на ковид ответил один из ведущих российских экспертов по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции, руководитель Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. Специалист стал гостем очередного выпуска подкаста «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ОШИБОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Андрей, мы знаем, что технологии развиваются, совершенствуются - скажите, в какой минимальный срок сейчас можно получить результат ПЦР-теста на коронавирус?

- Самый быстрый тест делается с помощью так называемой технологии LAM-ПЦР. Результат можно получить в течение 45 минут после поступления пробы пациента в лабораторию (стоимость таких «срочных» тестов выше обычных в 2,5-3 раза. - Ред.).

- А какая вообще точность у ПЦР-тестов на сегодня? Встречаются заявления, что треть и даже чуть ли не половина результатов могут быть ложными.

- На самом деле точность ПЦР-реакции очень высока. Она достигает 99,99%. Но на практике есть ряд проблем. В ряде случаев велика вероятность получить ложноотрицательный результат. Причем, дело тут не в ПЦР-реакции. Вопрос в заборе биоматериала (мазки из ротоглотки и носоглотки. - Ред.). Я сам часто сталкивался с тем, как берут пробы пациентов коллеги, работающие в муниципальных службах, в том числе в зарубежных странах. Например, мне нужно было сдавать ПЦР в Египте, когда ехал оттуда в Иорданию. Египетский медбрат умудрился сделать забор мазка из носа, даже не коснувшись слизистой. Просто в воздухе поводил палочкой. Понятно, что это будет отрицательный ПЦР.

- Ну обычно ведь все-таки касаются слизистой, когда берут мазок. Или этого недостаточно?

- Знаете, пациенты, у которых биоматериал взят так, как следует, нередко жалуются. Это действительно неприятная процедура. Зонд, которым берется мазок, должен касаться задней стенки носоглотки, проходить сквозь ноздрю до упора. Я не видел ни разу, чтобы в муниципальных поликлиниках это правило неукоснительно исполнялось.

И второй важный момент. Очень часто я сталкивался с тем, что ПЦР берут ватными тампонами. Однако вата на конце палочки не позволяет со слизистой соскрести необходимое количество эпителиальных клеток (то есть клеток оболочки, выстилающей наш нос. - Ред.). А ведь с помощью ПЦР мы вирус ищем не в слизи, которую собирает вата, а внутри клеток. Нам нужно поймать клетку с вирусными частицами, растворить ее стенки. И потом уже вирус внутри клетки детектировать. Ватная палочка практически не собирает эпителиальные клетки. А если они и попадаются, то застревают в вате. И это приводит к тому, что результат получается недостоверным, некорректным. Такие ошибки бросают тень на ПЦР-методику, на производителей тест-систем. При нормальных лабораторных условиях, соблюдении всех правил ложный результат теста почти исключен.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ: БЫСТРЕЕ, НО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НИЖЕ

- Сейчас в аптеках и в интернет-магазинах море экспресс-тестов на коронавирус. Бесплатно их тоже делают в пунктах тестирования, поликлиниках. В чем плюсы и минусы таких анализов?

- Экспресс-тест «ловит» не генетические фрагменты коронавируса, как ПЦР, а определяет: есть ли в пробе пациента образцы белка возбудителя ковида (полное название анализа - тест на антиген коронавируса). Плюс в том, что экспресс-тест быстрее, чем любой, даже самый срочный ПЦР. Можно в течение 10-15 минут узнать, есть ли у пациента активный вирусный процесс в ротоглотке и носоглотке.

Минус – это чувствительность тестов на антиген. Ложноположительных результатов никогда не бывает, а вот отрицательные экспресс-тесты у людей с ковидом попадаются сплошь и рядом. Из-за низкой чувствительности такой анализ пропускает пациентов, у которых количество белка коронавируса в носоглотке и ротоглотке не очень велико.

- Если человек все-таки хочет сам проверить себя на «корону» в домашних условиях - как выбрать наиболее надежный экспресс-тест?

- «Золотым стандартом» как наиболее точный считается ПЦР-тест. Если смотреть, какие экспресс-тесты на нашем рынке ближе всего по результатам (а значит, и по точности), то это корейские тест-системы. Чуть хуже, менее чувствительные, китайские и российские.

И еще нужно обращать внимание на цену. Как правило, чем дешевле тест, тем менее точный результат он выдает. Думаю, по цене менее 2 - 2,5 тыс. руб. брать не стоит.

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Как узнать надежность защиты от вируса-мутанта

- Андрей, после того, как к нам пришел новый вариант коронавируса, у многих появился вопрос: вот я чем-то переболел, но не уверен - «дельтой» или уже «омикроном». Можно ли узнать, к какому штамму вируса выработались антитела?

- К сожалению, в клинической практике пока нет тестов, которые определяли бы именно антитела, сформированные к «омикрону». Если человек переболел коронавирусом, любая тест-система покажет наличие антител. Но вот узнать про штамм таким образом на сегодня не удастся.

От редакции: хорошая новость в том, что нынешние вакцины в течение минимум полугода после прививки дают неплохую защиту от любых вариантов коронавируса. А именно, снижается риск тяжелых осложнений, госпитализации и летального исхода в случае заражения любыми из известных на сегодня вариантов «короны».