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Общество27 февраля 2022 5:00

Донорское движение отмечает Всемирный день неправительственных организаций

Нацфонд развития здравоохранения присоединился к поздравлениям и напомнил о важной роли доноров
Елизавета ГАЙДУК
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одна донорская доза цельной крови используется для трех переливаний взрослым пациентам или шести детям

одна донорская доза цельной крови используется для трех переливаний взрослым пациентам или шести детям

Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоммерческие организации способны эффективно помогать в решении государственных проблем. Это доказывает деятельность многочисленных НКО в сфере социальной защиты, помощи животным, сохранения исторического облика городов, юридической поддержки.

Именно об этом призван напомнить Всемирный день неправительственных организаций, который ежегодно отмечается 27 февраля.

Объединения, некоммерческие и благотворительные фонды, инициативные группы часто являются важными участниками донорского движения и надежными помощниками российской службы крови. Потребность в донорской крови постоянна, а значит поддержка нужна всегда.

Только в 2021 году в Москве в донорских акциях социальных проектов Национального фонда развития здравоохранения и волонтерского движения приняли участие около 14 тысяч человек.При этом донорами стали примерно 12 тысяч из них. А одна донорская доза цельной крови используется для трех переливаний взрослым пациентам или шести детям.

Среди основных задач Нацфонда - вовлечение новые доноров в движение, обучение волонтеров и организаторов, создание ресурсов и инструментов для общественных активистов, выстраивание диалога между обществом и властью.

- Банк успешных практик, социологических исследований, информационно-методических материалов НФРЗ востребован и у специалистов службы крови, а учрежденная НФРЗ премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» стала общественной наградой, которая без преувеличения объединяет донорское движение России, - рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС