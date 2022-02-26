Дом Маши Распутиной пытались ограбить перед новым годом

Маша Распутина никогда не скрывала от поклонников, что любит роскошь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

57-летняя певица Маша Распутина и её 66-летний супруг — нефтяной магнат и продюсер Виктор Захаров живут в подмосковной деревне Таганьково в роскошном 4-этажном особняке. Участок звезды обнесён высоким забором и находится под постоянной охраной. Тем не менее несколько месяцев назад его всё же попытались ограбить. Это произошло перед новым годом, но до сих пор полиции не удалось найти злоумышленников. В правоохранительные органы обратился муж певицы, он сообщил, что в дом пытались вломиться, когда его супруги не было дома.

— Поступило заявление о том, что ночью в деревне Таганьково неизвестные пытались взломать дверь в дом, заявитель попросил зафиксировать повреждения входной двери, — сообщил источник kp.ru.

Журналисты kp.ru связались с самим Виктором Захаровым. Он рассказал, что по всему периметру их участка установлены камеры, но в подробности происшествия вдаваться не стал, воздержавшись от комментариев. Известно лишь то, что в ходе проверки, полицейским так и не удалось установить личности злоумышленников. Оперативники предполагают, что несостоявшиеся грабители знали, в чей дом пытаются проникнуть. Ведь главные ворота украшены инициалами Маши Распутиной.

Да и сам дом и участок звезды привлекают внимание. Маша Распутина никогда не скрывала от поклонников, что любит роскошь. На её участке расположен полноценный теннисный корт, 4-этажный особняк и гостевой домик, немного меньше хозяйского. А в самом доме певицы 8 спален с отдельными ванными комнатами, спортзал с тренажерами, бассейн с сауной, собственный СПА-комплекс, а так же зимний сад и зал для репетиций с театральным занавесом. Весь дом оформлен в стиле барокко, украшен мрамором и колоннами.

Помимо дома в Таганьково в собственности певицы находится квартира в элитном жилом комплексе «Diamond Hill» в центре Киева в Украине, ещё одна квартира в Москве. Несколько лет назад ещё одну квартиру певица приобрела для своей дочери в комплексе «Алые Паруса» на берегу Москва-реки. А недавно супруги стали владельцами пентхауса в комплексе «Камелия» в Сочи, они выкупили сразу две квартиры, которые для них объединили в одну — пятикомнатную.