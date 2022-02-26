Дмитрий Медведев отреагировал на санкции Запада против России

Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, отреагировал на введение санкций против России и все последние решения по попыткам изоляции нашей страны. Судя по тому, что он написал на своей страничке "ВКонтакте", писал не какой-то уполномоченный его представитель или СММ-щик, а лично он сам. Настолько текст, вышедший из-под его руки, саркастичен и непохож на все эти нейтрально-дипломатические и "взвешенные" слова, которыми изъясняются наши высокопоставленные чиновники. Впрочем, судите сами.

- Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее, - буквально начинает издеваться Дмитрий Анатольевич над авторами "самых страшных и ужасных" санкций. А дальше еще лучше.

О САНКЦИЯХ

- Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году, вспоминает он последствии операции по "принуждению Грузии к миру" в период, когда сам Медведев был президентом России. Кстати, тот урок, по всей видимости пошел впрок, потому что буквально вчера премьер Грузии заявил, что Украина – конечно, братская Украине страна, но санкций против России Тбилиси принимать не будет.

- Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь, - усмехается Медведев. - Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё – в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана.

- Вообще, наши партнёры в США и ЕС молодцы – ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что – ждите! – резюмирует он. - Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

- Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б.Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику, - экстраполирует Медведев принятые США и Евросоюзом решения, подходя к ним с неожиданной для Запада стороны. - Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н.Толстому в известной ситуации – Лев Толстой так отзывался о творчестве автора дореволюционных "ужастиков" Леониде Андреев – прим. авт.). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости.

- К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае, - делает он логичное, но неожиданное для Запада умозаключение. - Исключение из ОЭСР – тоже безумно страшная вещь. Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас и так там не желали видеть уже почитай восемь лет. И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…

И констатирует совершенно уничтожающе: "Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну".

А в заключение своего выступления обещает в ответ: "Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может - и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается…"

Все интересное только начинается…