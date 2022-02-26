Почему ракета украинского "Бука" угодила в жилой дом в Киеве

Попавшая в жилой дом в Киеве ракета была выпущена из самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук М1" Фото: REUTERS

Как сообщили kp.ru в Минобороны России, попавшая в жилой дом в Киеве ракета была выпущена из самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук М1" 70-х годов прошлого столетия, который стоит в районе аэродрома "Жуляны".

Наши войска в данной местности такие системы не используют, так как Украина накануне была лишена боевой авиации (говорят, что прошлой ночью они сбили над Киевом свой последний истребитель). Да и удары такими ракетами, которые должны быть эффективны против аэродинамических целей на малых и средних высотах (от 30 метров до 14-18 километров) наносятся за пределами населенных пунктов.

- Понятно, что ракеты к таким "Букам" старые (могут просто взорваться на старте), так еще и настолько морально устаревшие, что могут терять управления при интенсивном радиопротиводействии российских войск. А то, что наши беспилотники используют системы помех и радиопротиводействия не секрет для украинских командиров, - пояснил kp.ru источник в военном ведомстве.

Выходит, Зеленский, который по совету Пентагона разместил артиллерию и танки в киевских двориках, должен отдавать себе отчет, что он делает. Ведь используя мирных жителей в качестве живого щита, он применяет те же методы, что сирийские террористы, с которыми наши военнослужащие получили огромнейший опыт боевой работы.

Очевидно, что украинские военные будут пытаться и дальше стрелять из пушек по воробьям (российским разведывательным беспилотникам), которые способны на многое. Российские беспилотники могут самостоятельно подменять вышки связи и системы управления всех известных в мире вооружений.

Но украинские власти такая ситуация не огорчает. Они в своих заявлениях активно распространяют версию о том, что ракета была выпущена нашими войсками. А то, что на Киев сейчас смотрят с неба десятки спутников, камеры беспилотников они в расчет не берут.

Здравомыслящим людям понятно, что российским военным запускать в жилой дом такую "дуру" из зенитно-ракетного комплекса нет никакого смысла (вчера украинские "Белые каски" уже прокололись со старым домом, который Кличко не снес после взрыва газа). А филигранную работу российских военных местные жители видели вдоль шоссе, что ведут к Киеву. Проезжающие мимо водители снимают исключительно горящую военную технику.

Однако, сам Киев действительно становится все более опасен для мирных граждан. На руки бывшим полицейским и военным раздали тысячи единиц стрелкового оружия и гранатометов. Уже есть случаи нападения на граждан, которые пытались покинуть город с семьями. Вооруженные националисты убивают горожан, которых называют предателями и забирают у них ценности и деньги.

По дворам Киева шастает советская зенитно-ракетная установка "Стрела-10". Вчера эта боевая машина весом с трамвай (12,5 тонн) выскочила на встречную полосу движения и дважды переехала через иномарку, после чего скрылась во дворах.

В машине от травм погиб пенсионер.

В заложниках у украинских националистов и банд оказался целый город. Говорят, что во многих подразделениях царит анархия: ряд командиров бежала вслед за Зеленским, помощники которого выкладывают в сеть старые видеоролики снятые им перед побегом во Львов в ночном Киеве.

Хорошо, что над Украиной приостановили полеты гражданской авиации. Ведь своей стрельбой по гражданским целям украинские военные отличились еще в 2001 году. Тогда, во время учений они сбили своей зенитной ракетой над Черным морем Ту-154М рейса "Тель-Авив-Новосибирск". В самолете погибли 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

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