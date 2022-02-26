"Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили": Что рассказывают сложившие оружие украинские военные

В современной Украине убивать людей идут от безысходности Фото: Александр КОЦ

Помытые, побритые, переодетые в чистое – пятеро украинских военных из 53 мотострелковой бригады зашли в комнату со сцепленными за спиной в замок руками. Ежедневно в ДНР добровольно покидают свои позиции и сдаются республиканским войскам десятки украинских военнослужащих. Эти решили закончить свою войну накануне.

Мы встречаемся с ними на пункте временного размещения. Мне доводилось общаться с пленными в 2014-2015 годах. Их рассказы однообразны, как под копирку. Поэтому от грядущей беседы многого не ожидал. Однако она нарисовала не столько портрет украинских вояк, сколько образ современной Украины, в которой убивать людей идут от безысходности.

«Джавелины в глаза не видел»

Старший Лейтенант Александр Марок родом с Павлограда, Днепропетровской области. Учился в металлургической академии, имеет специальность «термическая обработка металла». Оттрубил на военной кафедре при горном университете, получив звание младшего лейтенанта.

Дальше скитания по разным частям Минобороны и Нацгвардии в поисках оптимального соотношения безопасной и оплачиваемой работы, пока наконец не осел в 53 бригаде.

- Просто возле дома работать хотелось, - говорит старлей.

Под донецкую Богдановку он попал в качестве командира противотанкового взвода, но «Джавелинов» он в глаза не видел. А британские NLAW, как говорится, только разок – в дверной глазок. Говорит, что в боях участия не принимал, солдаты занимались бытовыми вопросами, сами себя охраняли.

- Под утро началась массированная артподготовка, летело много снарядов. То есть, мы там просидели в окопах, даже ничего и не смогли сделать. Пока где-то к семи утра не дождались технику. Я думаю, это были бригадные танки, они выехали на поле, мы уже начали сворачиваться. Созвонился с командованием, с комбатом, говорю – что нам делать? Он говорит – сидим дальше, удерживаем позиции. То есть, мы там так и просидели. Где-то спустя еще часа два по нам началась опять артодготовка. Вышел на связь, сказали сворачиваться. Я и солдат Деревянко побежали в дом, там затаились и сидели часа три. Думали переждать артподготовку. Когда уже она утихомирилось, мы услышали технику, вертолеты. Выбежали на дорогу и увидели там стояли ваши ребята, ну, мы сразу сдались.

- Вас как-то идеологически накачивали, против кого вы воюете?

- Ну, вот мне говорили, что там прорыв, сепаратисты с поддержкой России.

- Комплектуется 53-я бригада в основном людьми из каких регионов?

- Луганская, Донецкая области. В техническом плане комплектация очень плохая. И топливо нет, и машины – поломанные, все старое, ничего нет нового. У нас в батальоне новеньких, которые только поприходили по первым контрактам, около 115 человек. Никто не рассчитывал, что такие действия развернутся.

Военкор kp.ru поговорил с теми, кто добровольно сложил оружие Фото: Александр КОЦ

Голосовал за ЛНР

Оператор противотанкового взвода Роман Голуб – из Артемовска, что в Донецкой области, который в ходе декоммунизации был переименован в Бахмут. Служил когда-то срочку еще в украинском Крыму, потом работал на заводе.

- До последнего не хотел идти в вооруженные силы, так совпало, что жену уволили с работы, я остался без работы. Двое детей. Средств к существованию не было. Пошел в военкомат. А куда деваться? Заводы все повырезали, станки, машины на вторчермете, я лично видел, вывозят оборудование с заводов. Работы нет вообще. Ну, вот чтобы заработать, семью содержать надо, решил подписать контракт.

- А в Артемовске в 2014 году в референдуме участвовал?

- Да.

- За что голосовали?

- За ЛНР.

- А почему в итоге пошел против ЛНР воевать?

- 8 лет война. Когда она уже закончится? Денег не было. Работы нет. Семью содержать надо. Когда ребенок говорит – хочу кушать… Побыстрее закончилось бы уже…

Сам покупал себе форму

Солдат Андрей Литвинов родился в Краснодарском крае, в Успенском районе, но потом переехал с мамой на Украину – в Луганскую область. Получил специальность тракторист-шофер, слесарь-комбайнер. Служил срочку во Львове, потом два года пинал дурака на гражданке и вернулся в армию – зарабатывать.

Их рассказы однообразны, как под копирку Фото: Александр КОЦ

- Подписал контракт, меня не обули, не одели, пацаны, что могли, то и дали. Берцы, курточку, шапку, флиску уже жена с дома выслала, чтобы в гражданке не был. Нас привезли на линию фронта, бросили, сказали – идите, наблюдайте за техникой, стерегите… Дали 4 магазина и один «Калаш». Все. Начались боевые действия, я звонил. Спрашивал, что делать, заберут нас или не заберут? Сказали – держите оборону. А потом мы поняли, что смысла нет вообще воевать, и мы решили отступать.

- Решили спрятаться в жилом доме?

- Да. Мы автоматы, бронники поскидывали, потом услышали шум, фонариком посветили – мы не сопротивлялись, сдались и нас приняли, отвели до начальства, побеседовали, накормили и привезли сюда.

- Кто ждет дома тебя?

- У меня дома жена беременная на седьмом месяце, двое детей от первого брака. Сестры и братья.

- Если тебя сейчас отпустят а дома снова призовут?

- Я больше не пойду, мне хватило. Эта война уже научила меня тому, что смысла нет воевать. За что? За то, что так по-хамски относятся? Бросили, как скотину, а сами удрали. Я считаю, это ненормально.

«Люди везде погибают»

Оксана Кравцова, медик-стрелок, тоже из Луганской области, работала поваром в столовой. Закончила медицинские курсы и «решила пойти спасать людей». И в отличие от своих мужчин сослуживцев, она, похоже, говорила ровно то, что думала. Без показной дерзости, без вызова в глазах, но твердо и уверенно.

Оксана Кравцова, медик-стрелок, тоже из Луганской области, работала поваром в столовой Фото: Александр КОЦ

- Вы знали, что вооруженные силы Украины убивают мирных жителей Луганска и Донецка?

- Конечно, знала. Их убивают уже восемь лет, эта война идет.

- И вас это не остановило?

- На тот момент, когда я подписывала контракт, войны такой не было, как за один день вот сейчас.

- А про 2014-й, про 2015-й год, когда убивали здесь людей, вы знали?

- Да, я знала, что была война на тот момент сильная.

- И все равно решили пойти в армию?

- Да, я пошла. Я решила пойти медиком.

- Как в плен попали?

- Я одна осталась из всех выживших, как медик – и все. Вот и попала. Я была на блиндаже на тот момент. После каждого сильного артобстрела, я выходила и проверяла, есть раненые или нет. Первый раз все обошлось, все люди были живы, здоровы на тот момент. Второй раз я уже не вышла, потому что был очень сильный обстрел. Я вышла, когда уже много было военных людей и много танков. Все.

- Сколько лет вам?

- 36.

- То есть, когда война началась, вы были уже вполне взрослый человек и понимали, что происходит?

- Конечно.

- А дети есть у вас?

- Да, есть. Один ребенок. Дочь.

- Вы видели кадры с убитыми детьми в Донецке?

- Да, конечно.

- И все равно вы пошли в армию. Почему?

- Я пошла не убивать. Я пошла просто оказывать медицинскую помощь.

- Тому, кто убивает?

- И их тоже убивают, им тоже оказывать. Здесь тоже убивают. И там убивают.

- Сейчас вы вернетесь домой и будете уже жить не на Украине, а будете жить в ЛНР. Как вам такая действительность?

- Ну, если это на самом деле уже есть. В городе, в котором я жила, он принадлежал Украине еще. Когда я вернусь, это вопрос времени – это может быть день, месяц, год, пять. За это время может много что измениться. Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили. Неважно уже в каком государстве.

- Ну, людям, которые жизнь отдавали за это, наверное, все-таки это важно.

- Люди, отдали жизнь и сейчас. Я когда вышла из укрытия и видела, как человеческие тела смешали с землей…

Видно, что Оксана Кравцова ни о чем не жалеет и полностью уверена в своей правоте. Я не стал ей объяснять разницу между теми, кто выполнял преступные приказы, и теми, кто добровольно встал на защиту своей Родины. Пока бесполезно, ей еще предстоит пройти переформатирование. Возможно, посещение Аллеи ангелов памяти погибших в Донбассе людей поможет ускорить этот процесс.

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