Бывшие сотрудники посольства США в Киеве: "Помогите, американцы нас бросили"

Mногие украинцы ожидали, что США могут поступить так со своими "помощниками" Фото: REUTERS

В Киеве с "друзьями Америки" повторяется та же самая ситуация, что и в Афганистане. Правда, скорее всего, трогающих душу кадров с цепляющимися за самолеты украинцами нам не увидеть, ведь небо над Незалежной закрыто, но вот бывшие сотрудники посольства США в Киеве уже написали письмо, очень похожее на мольбы тех, кто помогал Вашингтону бороться с талибами (запрещены на территории России), и оказался брошен в Кабуле на произвол судьбы.

По данным издания "Foreign policy", бывшие сотрудники посольства США в Киеве написали в Госдепартамент письмо, в котором просили помочь им с эвакуацией и облегчить въезд на территорию Соединенных Штатов.

- Мы работали с вами в течение 20 лет и всегда очень верили в правительство США. Сейчас нам нужна ваша помощь. Теперь не время ждать и анализировать, пришло время действовать. Вы можете спасти нам жизнь, - говорится в письме.

Среди конкретных требований работников диппредставительства – эвакуация из зон боевых действий, предоставление особых миграционных виз и создание прямого канала связи, чтобы взаимодействовать с Госдепартаментом.

- Нам говорили, что Украина - не Афганистан, Мы не хотим стать Афганистаном, но было бы несправедливо, если бы разница заключалась только в размере бомб, пролетающих над нашими головами.

Причем речь идет не только о сотрудниках непосредственно посольства, но и о тысячах людей, которые были задействованы в работе многочисленных американских правительственных программ сотрудничества. Пока никакого выхода для них нет, но официальный представитель Госдепартамента заявил, что в ведомстве "изучают все правовые возможности поддержки нашей команды в эти тяжелые времена".

Впрочем, многие украинцы ожидали, что США могут поступить так со своими "помощниками", справедливо рассуждая, что "американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут".