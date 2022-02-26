Украинские сотрудники посольства США в Киеве просят Байдена вывезти их в безопасное место

Тем временем, граждане Украине из числа местного персонала посольства США на Украине обратились к Байдену с просьбой вывезти их из Украины Фото: REUTERS

С каждым днем и с каждым часом украинский бред становится все тяжелее, а неразбериха все круче и круче.

Мэр Киева Виталий Кличко перенес комендантский час в столице Украины. теперь он будет не в 22 часа, как ранее, а в 17-00, а заканчиваться не в 07-00, а ровно в 8 часов утра. Как будут добираться до работы, а, главное, с работы жители руководимого им города Боксер-златоуст заморачиваться не стал. А еще и пригрозил: "Всех гражданских, нарушивших это постановление, будут считать диверсантами". А вот участники так называемой территориальной обороны, так называемый украинский "фольксштурм", - с ними как? Они ведь тоже гражданские.

Особо вот доставило, что всех гражданских будут считать диверсантами. Фактически это лицензия на убийство. За минувшую ночь в Киеве уже были убиты 60 человек, которых назвали диверсантами. С диверсантами в условиях боевых действий разговор, вообще, короткий. К стенке и – привет родителям. Кто убил эти 60 человек, если российские войска в Киев не входили, это вопрос явно не к Кличко. Он, в лучшем случае, промычит что-нибудь, что надо "готовиться к земле".

Кстати, в сети уже появились ролик "борьбы с диверсантами" в Киеве. Полицейский патруль бросился в погоню за подозрительным мужчиной в штатском. Тот кинулся бежать. Его остановили несколькими выстрелами, один из которых закончился пулей в легком. После "физической профилактики" диверсанта на месте выяснилось, что он свой, буржуинс…, то есть украинский. Да еще и не простой, а сотрудник СБУ. Который бросился бежать, потому что заподозрил русских диверсантов в людях в полицейской форме. Можно сказать, легко отделался, простреленным легким.

Еще на одном видео группа мужчин с оружием ставит на колени другую группу мужчин. После проверки и тщательного обыска им разрешают подняться, а дальше беседа проходит уже в нормальных условиях.

Мэр Львова Садовой сообщил, что под Львовом высадился русский десант, которому дали бой украинские военные. В результате боестолкновения кто-то из них скрылся в лесу, но кто - непонятно. Через полчаса Управление СБУ про Львову и области сообщило, что никакого десанта не было, а действовали там украинские военные.

Украинская блогосфера и некоторые СМИ этой страны завалены призывами фотографировать трупы солдат и выставлять их в сети, сопровождая надписями, что это трупы "российских оккупантов". И в реальности им все равно, чьи это трупы в действительности.

Минобороны размещают ролик из компьютерной игры, выдавая его за реальный воздушный бой.

"Российские диверсанты", судя по всему, разграбили табачный ларек в украинском Харькове. Говорят, что еще и не один.

На всей территории Украины, похоже, порядок сохраняется только на территории Чернобыльской АЭС, где украинский отдельный батальон охраны, договорившись с прибывшим на место подразделением российской армии, вместе несут дежурство, охраняя саркофаг, являющийся крупнейшим в Европе (если не в мире) могильником ядерных отходов, и не позволяя всякого рода радикалам приступит к созданию "грязной бомбы".

А министр обороны Украины Алексей Резников, видимо, пересмотрев все серии "Рэмбо" и "Крепкого орешка", призывает мирных жителей "малых украинских городов и сёл нападать на тыловые части и колонны снабжения российских войск". Сам он уже "уничтожил" в интернете сотни российских танков, десяток вертолетов и тысячи российских военных.

Тем временем, граждане Украине из числа местного персонала посольства США на Украине обратились к Байдену с просьбой вывезти их из Украины, а не бросать, как несчастных афганцев, в Кабуле.

- Мы работали с вами в течение двух десятилетий и всегда очень верили в правительство США. Нам нужна ваша помощь сейчас. Сейчас не время ждать и расследовать. Пришло время действовать. Ваши действия могут спасти наши жизни, — говорится в их коллективном письме. - Нам говорили, что Украина — это не Афганистан. Мы не хотим, чтобы это было так, но было бы несправедливо, если бы разница заключалась в размере бомб, пролетающих над нашими головами.

Это уже напоминает полный хаос. Который, кстати, устроили на Украине и местные, и региональные, и власти страны.

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