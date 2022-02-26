В школах Казахстана отменили обязательные уроки «науки» от жены Назарбаева

«Самопознание» появилось в школах Казахстана более 20 лет назад по инициативе Сары Назарбаевой. Фото ТАСС/ Алексей Панов

Министерство образования Казахстана приняло решение об отмене обязательного изучения в школах предмета под названием «самопознание», введенного по инициативе жены экс-президента страны Сары Назарбаевой. Отныне урок, еще недавно считавшийся соль важным, переводится на факультативную основу.

«Самопознание» появилось в школах Казахстана более 20 лет назад по инициативе Сары Назарбаевой – жены тогдашнего отца нации Нурсултана Назарбаева. Неудивительно, что новый предмет практически тут же получил негласное название «Сарапознание».

Суть урока состояла в том, что ученикам младших классов растолковывались 12 советов, изложенных в книге «Детка» создателем особой оздоровительной и духовной системы Порфирием Ивановым.

Основная проблема предмета, призванного помочь детям сохранить здоровье и обрести долголетие, состояла в том, что школьникам предписывалось по системе Иванова перед уроком обливаться холодной водой вне зависимости от времени года.

Возмущению родителей, которым приходилось лечить постоянно простывающих детей, не было предела. Однако с особо несогласными проводились профилактические беседы и изучение «самопознания» продолжалось.

Все изменилось в 2008 году после общения первой леди Казахстана с неоиндуистским гуру Сатьи Сая Бабой – «самопознание» приобрело черты методики духовного просветления, а начинаться уроки должны были не с обливания, а с медитации.

Так или иначе, но в 2010 году предмет стал обязательным для изучения всеми без исключения школьниками с 1 по 11 классы, а вузы начали выпускать специалистов по соответствующему направлению.

Теперь же, после отмены обязательного изучения «самопознания» в школах примерно 6 тысяч педагогов остаются не у дел. А вот большинство школьников и их родителей отмене ненужного, по их мнению, предмета искренне рады, передает DW.

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