ФСБ: Российский пограничник получил ранение, прикрывая украинского коллегу

Была попытка застрелись украинца, пытавшегося перебежать на территорию РФ.
Фото: REUTERS
- 25 февраля представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях, - сообщает ФСБ России.
В ведомстве уточняют, что в ходе пресечения вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Он пытался прикрыть собой украинского коллегу.
Сегодня также неизвестные обстреляли населенный пункт Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области. На территорию России упали три 120-мм мины. На месте работают следователи и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что на территории Украины зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие.
- Заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ведомстве отметили, что на отдельных направлениях националисты даже подрывают мосты лишая украинские воинские части возможности для маневра и отступления.
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