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Политика26 февраля 2022 13:13

ФСБ: Российский пограничник получил ранение, прикрывая украинского коллегу

Националисты продолжают обстреливать пункты пограничного контроля России со стороны Украины
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Была попытка застрелись украинца, пытавшегося перебежать на территорию РФ.

Была попытка застрелись украинца, пытавшегося перебежать на территорию РФ.

Фото: REUTERS

- 25 февраля представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях, - сообщает ФСБ России.

В ведомстве уточняют, что в ходе пресечения вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Он пытался прикрыть собой украинского коллегу.

Сегодня также неизвестные обстреляли населенный пункт Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области. На территорию России упали три 120-мм мины. На месте работают следователи и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что на территории Украины зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие.

- Заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что на отдельных направлениях националисты даже подрывают мосты лишая украинские воинские части возможности для маневра и отступления.

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