Зеленский заявил, что "заграница им поможет", и что он поставил вопрос о членстве в ЕС

Президента Украины Владимира Зеленского записал новое видеообращение. Фото: REUTERS

В это трудно поверить, но царящая сейчас в высших эшелонах истерика власти достигла такой степени накала, что прорвалась даже в межгосударственную переписку. В телеграм-канале Юлии Витязевой опубликован скан письма, отправленного главой Госпогранслужбы Украины генерал-майора Сергея Дейнеко его белорусскому коллеге председателю госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенанту Лаппо.

- Российские подразделения на украинско-белорусском участке границы при содействии Республики Беларусь наносят ракетно-бомбовые удары, уничтожая гражданские объекты Украины, убивая мирное население, посягая на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с целью установления оккупационного контроля, - говорится в этом как бы официальном документе, в котором украинский генерал врет, не утруждая себя никакими фактическими доказательствами. – Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценностями жизни.

Заканчивает свою истерику украинский генерал и вовсе шедеврально:

"МЫ ПОБЕДИМ!

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Председатель Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко".

Еще раз, это официальная межведомственная межгосударственная переписка. Больше тут добавлять нечего. Разве что пора звонить психиатрам. И не только для него, но и для его главного руководителя, президента Украины Владимира Зеленского. Который записал новое видеообращение. Вообще, судя по всему, руководство страной Зеленский, похоже, именно так и понимает, как регулярное выступление с видеообращениями. Синдром артиста, наверное.

- Могу начать с хорошей новости - Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашей страны. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр страны и поставить тут марионеток как в Донецке, - заявил Зеленский, стоя все в той же то ли футболке или курточке цвета хаки, что и два дня назад. - Мы сломали их задумку, они не получили никакого преимущества над нами. Продолжалась настоящая битва за Киев. Враг применил против нас все, истребители, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, пытаются разбить энергетические объекты, у них очень подлая тактика.

И продолжил на еще более оптимистичной ноте.

- Говорю это максимально открыто: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в ЕС. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многогодовую стратегическую дискуссию, принять решение про членство Украины в ЕС. Обговорил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном, - ободрил сограждан Зеленский. - Антивоенная коалиция действует - в Украину идет оборонительное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение.

Ну, что врать украинскому президенту не привыкать – это совсем не новость. Особенно, когда он говорит про российскую армию, утверждая, что "оккупанты бьют по жилым кварталам, пытаются разбить энергетические объекты, у них очень подлая тактика" очень подлая тактика и удары по жилым объектам зафиксированы пока только лишь у ВСУ, причем, не только на Донбассе, но уже и в своей столице Киеве.

Но вот что характерно: у него бои в столице, у него собственная украинская армия уничтожается под "ноль", а он мечтает об отключении России от системы SWIFT и о том, как непонятно что, которое останется уже через 2-3 дня, будут принимать в Евросоюз. Масштабное мышление, ничего не скажешь.

И трогательная забота о своем народе.

Кстати, подтвердилась наша загадка, что своим предложением о переговорах Зеленский вчера просто выгадывал время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил: "Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск". При этом как подчеркнул Песков, "боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев", но продвижение российских войск приостановили. А сегодня украинская сторона отказалась от переговоров и продвижение основных сил ВС России продолжилось. Что сейчас думает премьер Израиля, которого Зеленский грубо попользовал, как вражескую пешку, лучше спросить у него самого.

Только вот непонятно, почему Зеленский педалирует ЕС, а не НАТО? Или главное для него не Украину сохранить, а уничтожить газопровод "Северный поток – 2". В Лондоне точно будут довольны британским патриотизмом украинского президента.

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