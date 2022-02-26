Николай Расторгуев: «Русские войн не начинают, русские их заканчивают»

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

21 февраля Николай Расторгуев отметил свое 65-летие. Через несколько дней началась спецоперация в Донбассе. И вот 26 февраля лидер «Любэ» опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, которое выглядит комментарием к этой злободневной теме.

Написала его Галина Вертиева. На ее странице на сайте stihi.ru приводится краткая информация: «Мой год рождения - 1957. Место рождения - Советский Союз. Меня очень волнует будущее России и сохранение русской национальной культуры. По профессии я - библиотекарь, умею анализировать и выделять главное, вижу, как деградирует наше общество. Смотрю на это с болью в сердце. Делаю все, что от меня зависит, рассказывая правду о своей стране».

Дата написания именно этого стихотворения - 5 июля 2014 года.

Россия войн не начинает,

Она заканчивает их,

Дойдя в страданиях до края

И за своих, и за чужих.

Проходит мук долготерпенье,

С надеждой веруя в Добро,

И помня Божье изволенье

Любовью отвечать на Зло.

Страна моя, весь мир жалея,

И призывая в мире жить,

Одна идёт против злодеев,

Надеясь глупых вразумить,

Открыть глаза слепым и зрячим,

И докричаться до глухих…

Послать бы всех к чертям собачьим,

Да накрутить бы им хвосты!

Да так, чтоб неповадно было

Нам чью-то волю диктовать,

Чтоб имя доброе России

Не смели всуе поминать!

Стихотворение Николай Расторгуев сопроводил изображением российского солдата на фоне танков. Подпись гласит: «Русские войн не начинают, русские их заканчивают».

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