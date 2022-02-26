Николай Расторгуев: «Русские войн не начинают, русские их заканчивают»

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
21 февраля Николай Расторгуев отметил свое 65-летие. Через несколько дней началась спецоперация в Донбассе. И вот 26 февраля лидер «Любэ» опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, которое выглядит комментарием к этой злободневной теме.
Написала его Галина Вертиева. На ее странице на сайте stihi.ru приводится краткая информация: «Мой год рождения - 1957. Место рождения - Советский Союз. Меня очень волнует будущее России и сохранение русской национальной культуры. По профессии я - библиотекарь, умею анализировать и выделять главное, вижу, как деградирует наше общество. Смотрю на это с болью в сердце. Делаю все, что от меня зависит, рассказывая правду о своей стране».
Дата написания именно этого стихотворения - 5 июля 2014 года.
Россия войн не начинает,
Она заканчивает их,
Дойдя в страданиях до края
И за своих, и за чужих.
Проходит мук долготерпенье,
С надеждой веруя в Добро,
И помня Божье изволенье
Любовью отвечать на Зло.
Страна моя, весь мир жалея,
И призывая в мире жить,
Одна идёт против злодеев,
Надеясь глупых вразумить,
Открыть глаза слепым и зрячим,
И докричаться до глухих…
Послать бы всех к чертям собачьим,
Да накрутить бы им хвосты!
Да так, чтоб неповадно было
Нам чью-то волю диктовать,
Чтоб имя доброе России
Не смели всуе поминать!
Стихотворение Николай Расторгуев сопроводил изображением российского солдата на фоне танков. Подпись гласит: «Русские войн не начинают, русские их заканчивают».
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