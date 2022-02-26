Список военных интервенций США за рубежом поражает воображение

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

«Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?», - парировал во время заседания Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя, обращаясь к американской коллеге Линде Томас-Гринфилд.

Американка в очередной раз обвинила Россию в нелегитимности «вторжения» в Украину.

Список военных интервенций в самые разные страны и регионы мира поражает воображение. Вот, куда вторгались американские войска только в XX и XXI веках:

1906 – Куба. Это была уже вторая по счету оккупация острова, которого позже будут называть Островом Свободы.

1912 – Никарагуа. Оккупация продлится до 1933 года.

1915 – Гаити. Оккупация продлится до 1934 года.

1916 – Доминиканская республика. Войска США останутся в этом стране до 1924 года.

1917 – Европа. Участие в Первой мировой войне и последующее участие в оккупации Рейнской области, которое продлится до 1923 года.

1918 – Россия. Интервенция во время Гражданской войны. Американцы тогда высадились в Архангельске и во Владивостоке.

1941. Европа и Восточная Азия. Участие во Второй мировой войне. Послевоенная оккупация побежденных союзническими войсками Германии и других стран.

1950 – Корея. Воспользовавшись бойкотом Совбеза ООН со стороны СССР, американцы возглавляют военную интервенцию сил ООН на Корейский полуостров.

1958 – Ливан. Ввод войск по причине политического кризиса в страну, находящуюся за десятки тысяч километров от Америки.

1959 – Лаос. Участие в гражданской войне.

1964 – Вьетнам. Ввод полумиллиона американских военных, ушедших с позором через 11 лет.

1965 – Доминиканская республика. Организация военного переворота и последующих марионеточных выборов; оккупация страны до 1966 года.

1967 – Камбоджа. Развязывание гражданской войны.

1977 – Сальвадор. Развязывание гражданской войны

1980 – Иран. Проваленная операция «Орлиный коготь» по освобождению заложников.

1982 – Ливан. Интервенция и быстрое бегство из этой страны.

1983 – Гренада. Вторжение на остров после прихода к власти там нового правительства, ориентировавшегося на СССР.

1986 – Ливия. Операция «Каньон Эльдорадо», объявленная актом возмездия за теракты.

1989 – Панама. Вторжение в страну под надуманным предлогом.

1991 – Персидский залив. Освобождение Кувейта, оккупированного ранее Ираком.

1992 – Сомали. Участие в миротворческой операции ООН.

1992 – Босния и Герцеговина. Участие в боснийской войне, положившей начало распаду федеративной Югославии.

1994 – Гаити. Интервенция, санкционированная ООН.

1999 – Югославия. Война НАТО против СФРЮ, последующий развал Югославии.

2001 – Афганистан. Война, официально завершившаяся в 2014 году. В 2021 году США поспешно и окончательно оставили эту страну.

2003 – Либерия. Вторая гражданская война в этой африканской стране.

2003 – Ирак. Свержение Саддама Хуссейна и продолжающаяся до сих пор оккупация Ирака, уже стоившая жизни, по разным данным, до 650 тыс. иракцев.

2004 – Пакистан. Война в северных провинциях этой страны.

2-11 – Ливия. Авиационные удары и ракетный обстрел. Свержение и убийство Муаммара Каддафи, спровоцировавшее непрекращающийся по сей день хаос.

2014 – Сирия. Продолжающееся по сей день вторжение в эту арабскую республику.

2014 – Йемен. Ракетные удары по позициям хуситов, активная поддержка других стран, пытающихся растащить Йемен на куски.

2015 – Камерун. Военная операция.

2015 – Ливия. Вторая по счету военная интервенция в раздираемую противоречиями и богатую нефтью страну.

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