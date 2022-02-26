Николай Азаров: Зеленского нельзя выпускать с Украины. Его надо судить, он такое наворотил!

Экс-премьер Украины Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Бункер президента Украины выдержит ядерный удар, так что он в безопасности. А вот что с ним дальше делать? Об этом ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

Сергей Мардан:

- Николай Янович, давайте поговорим с вами о том, что будет дальше. Путин сказал, что Россия не будет вести переговоры с нынешними нацистами и наркоманами на Украине. Я так понимаю, речь идет о нынешней украинской власти. А с кем вести переговоры? И как нужно устроить жизнь, чтобы Украина больше не была враждебным России государством?

Николай Азаров:

- Переговоры вообще-то всегда проводятся с теми, кто обладает реальной властью и обладают возможностью и способностью реализовать достигнутые соглашения. В качестве примера я могу привести переговоры Януковича с тремя министрами иностранных дел Польши – Сикорским, Германии – Штайнмайером, кстати, он президент ФРГ сейчас, а тогда был министром иностранных дел, и французом – я забыл уже его фамилию… Так вот, они со всей важностью и обстоятельностью подписали Януковичу гарантии о мирном урегулировании политического кризиса в Украине, поставили свои подписи и на другой же день вот те самые нацисты, которых они же и подготовили, ну, пусть не они, а американцы и англичане – они же захватили правительственный квартал и заставили Януковича уехать сначала в Харьков, потом в Крым, а потом уже… Вот вам пример того, что какой смысл вести переговоры с теми, кто не реализует.

Второй пример. Нормандский формат. Какой властью обладали Меркель и Макрон потом, чтобы заставить киевский режим, когда у него хозяин только один – американцы – выполнить какие-то решения? Никакого. 8 лет нормандский формат привел к нулевому результату.

Теперь какой властью сейчас располагает Зеленский, чтобы реализовать хоть одну из достигнутых договоренностей? Он может сейчас пойти на все, что угодно – и согласиться с нейтральным статусом Украины и признать все, что угодно. Но где будет этот Зеленский через несколько дней или месяцев, когда американцы уже сейчас предлагают его эвакуировать? Почему американцы так дорожат его драгоценной жизнью? Да он им сто лет не нужен! Но им нужна легитимная «украинская власть в изгнании», чтобы любое другое новое правительство не обладало легитимностью, с их точки зрения. И вот этот Зеленский будет сидеть, как в заднице заноза, как, например, польское правительство в изгнании, которое с 1939 года сидело в Лондоне и, пока Сталин со своей жесткой решимостью не заставил их убрать из Лондона, это правительство даже принимало какие-то решения, командовало какой-то армией. Поэтому сейчас Зеленский не обладает властью даже в пределах Киева. Потому что то, что происходит в Киеве, показывает о полной анархии, о полном разброде. Причем, я-то прекрасно знаю систему безопасности в Киеве. Я знаю, что ничто ему не угрожает. Пункты управления там такие, что выдерживают прямое попадание атомной бомбы. Так что он спокойно себя чувствует, пути отхода и эвакуации у него в любой момент обеспечены.

Мардан:

- Вот некоторые даже восхищаются – какой молодец, ничего не боится, остается в Киеве, а там где-то уже вон русские солдаты стреляют – непонятно только где. Вы действительно считаете, что Зеленскому физически ничего не угрожает? Что когда вот придет час Х, его просто увезут и все?

Азаров:

- Зеленского ни в коем случае нельзя выпускать из Украины, его надо судить, потому что на его совести гибель мирных граждан в Донбассе, обстрелы и разрушения, принятие абсолютно незаконных решений по закрытию телеканалов, по преследованию оппозиции. Он столько сделал преступного по отношению к Украине… Кстати, большая ошибка нашей власти, когда мы после так называемой оранжевой революции, вернулись во власть в 2010 году, но не привлекли к ответственности всех тех, кто совершил госпереворот в 2004 году под названием «третьего тура» выборов. Мы не привлекли к ответственности Ющенко и его шайку. Мы сделали возможным этот переворот второй раз. И второй раз он прошел по накатанной. Поэтому сейчас уже нельзя допускать. Потому что впервые в истории Украины, за 30 лет, растоптали Конституцию, совершили кровавый госпереворот, за который никто не ответил, совершили за эти 8 лет громадное количество преступлений. Надо сделать так, чтобы никому впредь на столетие не было повадно действовать так же.

Да, мы тоже допустили ошибки - мы хотели сшить Украину, объединить, найти какой-то общий язык… С нацистами никакого общего языка быть не может! Вот мне иногда говорят – а где вы увидели нацистов? Слушайте, друзья мои, а когда выстраивается рота почетного караула или утром воинскую часть выводят на поверку, какое воинское приветствие звучит? Слава героям, Слава Украине! Это что за кричалка? Это кричалка нацистской дивизии СС «Галичина». Бандеровские части, которые уничтожали восточных украинцев, направленных на восстановление народного хозяйства в Западной Украине, которые устроили резню волынскую и вырезали 120 тысяч поляков. Это что, не нацисты?

Мардан:

- Вот вы говорите о том, что с нацистами договариваться нельзя, но за восемь лет вся политическая система Украины сформировалась вполне себе как нацистское государство. Вы согласны с этим?

Азаров:

- Нет, я не согласен, конечно, нет. Но в политическом поле сейчас преобладает 50 оттенков коричневого. Вот сейчас даже так называемые оппозиционные каналы занимают там такую позицию. Что сейчас защищают украинские войска Режим Зеленского? Тот, который вместе с Порошенко довел страну до разрухи? Они, что, украинский народ защищают? Они взорвали Ан-225, знаменитую «Мрию», которая стояла в Гостомеле и представляла из себя гордость не только Украины, а всего бывшего Советского Союза.

Многие, особенно молодые люди, уже и не помнят, что такое знаменитая «Мрия»? А это единственный самолет в мире, который мог поднимать на себе космические корабли. Вот это просто вам показатель, как эта власть относится к достояниям Украины. А все ли там нацисты? Ну, как считать партию «Батькивщина», например, которая набирает порядка 12% голосов, лидер которой некая Тимошенко предлагала сбросить атомную бомбу на Донбасс? Как ее называть? Кстати, она предлагала окружить колючей проволокой весь Донбасс, лишить подачи воды. Как называть партию Порошенко, за которого голосуют примерно 18%, которая призывала уничтожать русских, и провести вообще парад в Москве? А как называть партию «Слуга народа» Зеленского, председатель комитета которого, некая дама Третьякова, призывала стерилизовать женщин, у которых нет средств для воспитания детей. Вот это вообще что? Как это назвать-то? Это же самый настоящий неонацизм. Это политика для отдельных олигархов, в угоду американцам и англичанам, и за уничтожение своего собственного народа. Есть, конечно, политические силы, которые стоят на нормальных здравых позициях. Но они либо уничтожены, загнаны в подполье. Либо лишены возможности выступать, как я, например, потому что мой Ютуб-канал трижды закрывался, мой Фейсбук трижды закрывался. Все мои книги запрещены. За мое выступление на украинский канал «Наш», например, лишен лицензии и прекратил свое вещание. За одно только мое выступление. Так что можете представить себе. А при мне, кстати, Украина развивалась, доходы людей росли.

Мардан:

- Николай Янович, простите, я вас перебью…

Азаров:

- Я закончу. Все эти 8 лет политические силы, которые находятся у власти на Украине, призывали к войне с Россией. Все 8 лет они доказывали, что у них там сильнейшая армия в Европе, что мы там парад проведем в Севастополе и на Красной площади… Кстати, в 1994 году я в парламенте украинском внес проект закона об уголовном преступлении и наказании тех, кто выступает с идеями войны с Россией. И меня подняли на смех, все сказали – ну, что ты чушь всякую говоришь? А я говорил не чушь, конечно, абсолютно не чушь, потому что мне приходилось общаться с украинскими националистами, тогда они назывались РУХом. Кстати, созданы по команде Горбачева были в 1988 году, специально как таран против компарии… Так вот, все мой проект закона отвергли, назвали бредом. Да я сам это считал и считаю бредом, потому что любой, кто высказывается о войне с Россией, не понимает, что такое военный потенциал Украины и России, это не просто идиот, это предатель украинского народа. Потому что в Генштабе России, например, хранятся абсолютно все данные о всех воинских частях Украины… Ну, строил-то их Советский Союз, ничего ж нового-то не появилось. Так что любой, кто предлагал воевать с Россией – это реально кретин и предатель.

Мардан:

- Николай Янович, скажите, вы готовы вернуться на Украину и возглавить одну из политических сил, которые должны помочь стране пережить вот это все?

Азаров:

- Да, вот после того, как это все закончится, перед Украиной встанет целый ряд проблем. Например, Украина за восемь лет вышла абсолютно из всех соглашений, которые она заключала с Россией. Ну, например, последнее – вышли из соглашения о недопустимости героизации нацизма, о поддержании памятников героям Великой Отечественной войны. Кстати, Зеленский, когда его клюнул жареный петух, вспомнил про деда, который воевал с фашистами, что не мешало внуку поддерживать и нацистов, и бандеровцев. Нужна громаднейшая работа по восстановлению тех норм, которые позволяли Украине развиваться. Кто может это реализовать? Естественно, ни этот Верховный Совет, ни это правительство, ни этот президент Украины. Значит, надо создавать какую-то временную структуру…

Мардан:

- …до проведения новых выборов.

Азаров:

- Да. Нужна работа колоссальнейшая по восстановлению. В одном только Донбассе разрушено 26 тысяч сооружений. Я представляю, что сейчас будет. То есть, нужна мобилизация всех сил и ресурсов. На Украину возложен колоссальнейший долг. Более 100 миллиардов долларов государственного только.

Мардан:

- А не имеет ли смысл как-нибудь от него отречься?

Азаров:

- Разумеется. За эти 8 лет щедрые американские и европейские инвесторы дали в кредит Украине порядка 50 миллиардов долларов. Вот я, как премьер, знаю, что это означает – это громаднейшая сумма. Скажите, где она? Где эти 50 миллиардов за 8 лет? Куда они разошлись? Какие объекты построены, какая армия там перевооружена?

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