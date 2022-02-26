Бастрыкин: националисты нанесли удары по станице Должанской

Российский казак демонстрирует боевое знамя украинских националистов, которое они бросили.
Фото: Предоставлено "КП"
В приступе бессилия украинские националисты лупят из оставшегося на плаву вооружения по мирным районам России. Они это хотели сделать всегда, а теперь, когда появилась возможность, просто не могут сдержаться.
- В СМИ сообщается, что в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые жители станицы были госпитализированы. Кроме того сообщается, что в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины, в этом случае никто не пострадал, - сообщает Следственный комитет России.
Станица Должанская в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря хорошо известна миллионам граждан России. Это и излюбленное место отдыха и местных жителей, там никогда не было никаких военных частей.
Председатель СК России поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел.
На помощь следователям, подразделениям народных республик ДНР и ЛНР пришли подразделения казаков и бойцы из Чеченской республики.
На видеокадрах в сети можно увидеть флаги кадыровских подразделений на воротах украинской части. Личный состав подразделений разыскивает бандитов, которые могли остаться на освобожденных от националистов территориях Донбасса.
С ними рядом работают добровольцы из числа казаков. Многие одеты в костюмы для рыбалки и охоты, в руках у них трофейное оружие, взятое в бою.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов
Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)