Российский казак демонстрирует боевое знамя украинских националистов, которое они бросили. Фото: Предоставлено "КП"

В приступе бессилия украинские националисты лупят из оставшегося на плаву вооружения по мирным районам России. Они это хотели сделать всегда, а теперь, когда появилась возможность, просто не могут сдержаться.

- В СМИ сообщается, что в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые жители станицы были госпитализированы. Кроме того сообщается, что в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины, в этом случае никто не пострадал, - сообщает Следственный комитет России.

Станица Должанская в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря хорошо известна миллионам граждан России. Это и излюбленное место отдыха и местных жителей, там никогда не было никаких военных частей.

Председатель СК России поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел.

На помощь следователям, подразделениям народных республик ДНР и ЛНР пришли подразделения казаков и бойцы из Чеченской республики.

На видеокадрах в сети можно увидеть флаги кадыровских подразделений на воротах украинской части. Личный состав подразделений разыскивает бандитов, которые могли остаться на освобожденных от националистов территориях Донбасса.

С ними рядом работают добровольцы из числа казаков. Многие одеты в костюмы для рыбалки и охоты, в руках у них трофейное оружие, взятое в бою.

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