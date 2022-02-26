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Политика26 февраля 2022 14:55

Бастрыкин: националисты нанесли удары по станице Должанской

Глава СК России поручил расследовать новые факты обстрелов приграничных территорий Российской Федерации украинскими военными
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Российский казак демонстрирует боевое знамя украинских националистов, которое они бросили.

Российский казак демонстрирует боевое знамя украинских националистов, которое они бросили.

Фото: Предоставлено "КП"

В приступе бессилия украинские националисты лупят из оставшегося на плаву вооружения по мирным районам России. Они это хотели сделать всегда, а теперь, когда появилась возможность, просто не могут сдержаться.

- В СМИ сообщается, что в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые жители станицы были госпитализированы. Кроме того сообщается, что в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины, в этом случае никто не пострадал, - сообщает Следственный комитет России.

Станица Должанская в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря хорошо известна миллионам граждан России. Это и излюбленное место отдыха и местных жителей, там никогда не было никаких военных частей.

Председатель СК России поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел.

На помощь следователям, подразделениям народных республик ДНР и ЛНР пришли подразделения казаков и бойцы из Чеченской республики.

На видеокадрах в сети можно увидеть флаги кадыровских подразделений на воротах украинской части. Личный состав подразделений разыскивает бандитов, которые могли остаться на освобожденных от националистов территориях Донбасса.

С ними рядом работают добровольцы из числа казаков. Многие одеты в костюмы для рыбалки и охоты, в руках у них трофейное оружие, взятое в бою.

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