6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

Фото: здоровое–питание.рф

1. Пробовать сырые продукты

Часто это делают для того, чтобы понять, достаточно ли соли, сахара или специй. Но нужно помнить, что даже такой безобидный продукт как мука (не говоря уже о мясе и яйцах), не предназначен для употребления в сыром виде и не проходит антимикробную обработку.

2. Мыть сырое мясо или птицу перед варкой

Мытье мяса или птицы может привести к распространению микробов (непосредственно или с брызгами воды) на кухонные поверхности и посуду, стоящую поблизости. Уже с них

микроорганизмы могут попасть на другие продукты, которые будут восприниматься как «чистые», и вызвать отравление.

3. Не мыть кухонную раковину

В процессе работы на кухне многие забывают, что раковину необходимо тщательно мыть не только после окончания готовки, но и после завершения работы с сырыми или загрязненными продуктами. Ведь раковина, в которой чистили картофель, после простого ополаскивания может выглядеть идеально чистой. Но на самом деле это не так.

4. Чистить овощи и фрукты без предварительного мытья, а потом употреблять их сырыми в пищу

Хоть мы и не едим шкурку от бананов, микробы с ее поверхности могут попасть на сам очищенный плод, а еще остаться на наших руках. Похожая ситуация с мандаринами, апельсинами и лимонами.

5. Изменять время термической обработки продуктов

Многие люди сокращают это время – в спешке или по какими-то причинам (например, чтобы сохранить больше полезных веществ в продукте или получить более интересный вкус). В итоге продукт может получиться изначально опасным или скоропортящимся.

6. Пытаться по внешнему виду или запаху определить годность продуктов

Этот критерий очень ненадежный. Срок годности продукта, купленного в магазине, указывается на его упаковке. И именно на него нужно ориентироваться.