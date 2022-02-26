В Канаде вводят «санкции» на русскую водку ради поддержки Украины

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо решил запретить продавать русскую водку. Фото: REUTERS

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, попавший в серьезный политический кризис из-за протеста дальнобойщиков, и его заместитель, украинка по матери, Кристя Фриланд призвали отключить Россию от системы межбанковских сообщений SWIFT. Трюдо заявил, что российская спецоперация «не останется безнаказанной».

Пока же помощь заключается в том, что Канада объявила войну русской водке. «Мы не хотим быть клиентами Владимира Путина», — говорят политики провинции Онтарио, где хотят убрать сорокаградусный напиток с полок магазинов. Также провинция Онтарио выделила $300 000 на помощь Украине. Притом, что Канадско-Украинский фонд запрашивал в десять раз больше.

Действуют политики Онтарио под давлением украинской общины провинции. Ей же было адресовано прямое обращение Кристи Фриланд на украинском языке: «Ще не вмерла Украина».

При этом канадские политики стараются не упоминать, что на протяжении всех восьми лет войны на Донбассе, эта страна посылала своих инструкторов натаскивать украинских военных.

Напомним, что правительство Трюдо в феврале без всяких церемоний подавило мирный протест дальнобойщиков против антиковидных запретов. Также Трюдо ввел Акт о военном/чрезвычайном положении, который применяется только при стихийном бедствии, войне или атаке террористов. Террористами официальные власти назвали миллионы протестующих. Их счета начали замораживать, их арестовывали. Акт о ЧП дал властям право на преследование политических оппонентов без суда и следствия. Теперь эти же люди «решительно выступают за мир».

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