Минобороны РФ показало Чернобыльскую АЭС с воздуха

Охрана АЭС подразделением Воздушно-десантных войск России ведется совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины. Фото: Кадр видео

На кадрах видеосъемки Минобороны России с беспилотника можно увидеть Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) с воздуха. Военнослужащие российской армии взяли ее под полный контроль.

- Охрана подразделением Воздушно-десантных войск России ведется совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива, - отметили в Минобороны.

При этом персонал АЭС продолжает на рабочих местах отслеживать радиоактивность обстановки и обслуживание АЭС в штатном режиме.

В военном ведомстве отметили, что совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих "является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации".

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