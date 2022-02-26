Древнейшая карта звездного неба. Полиция ФРГ раскрыла подробности возвращения археологической сенсации XXI века

Спустя 20 лет стали известны подробности обнаружения и передачи ученым уникального Небесного диска из Небры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя 20 лет стали известны подробности обнаружения и передачи ученым уникального Небесного диска из Небры – древнейшей карты звездного неба, изготовленной примерно за полторы тысячи лет до нашей эры.

Тридцатисантиметровый бронзовый диск, покрытый голубой патиной, со вставками из золота, представляет собой древнейшую карту звездного неба.

По мнению ученых, Небесный диск использовался для измерения угла между точками восхода и захода солнца, и представляет собой древнейший из найденных инструментов подобного рода.

Радиоуглеродный анализ позволил ученым датировать время захоронения диска примерно 1600-1560 годами до нашей эры. При этом эксперты утверждают, что на самом деле реликвия может быть значительно старше, поскольку до попадания в курган могла использоваться в течение нескольких поколений.

Тридцатисантиметровый бронзовый диск, покрытый голубой патиной, со вставками из золота, представляет собой древнейшую карту звездного неба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артефакт стал добычей черных копателей в 1999 году среди других реликвий, обнаруженных неподалеку от немецкого городка Небра. Согласно законам Германии, находки подобного рода принадлежат государству, но нелегальные археологи сбыли предметы из захоронения на черном рынке за небольшие деньги.

Перекупщики, к которым попала уникальная звездная карта, поняли ее ценность и начали искать богатого клиента.

Вскоре ими заинтересовалась полиция, и с помощью ученого-археолога Харальда Меллера была проведена операция по задержанию торговцев артефактами с поличным.

Для встречи продавцов и покупателя был выбран швейцарский город Базель.

Недоверчивые дилеры полдня водили ученого по улицам, меняя направление движения. Наконец, когда торговцы были уверены, что хвоста за ними нет, приступили к сделке.

Общение происходило в одном из кафе. Когда Меллер среди прочих находок, предложенных к продаже, увидел Небесный диск, он онемел от неожиданности, поскольку понял, какое именно сокровище находится в руках у дилеров. Ученый начал судорожно озираться в поисках полиции, но тщетно – ни одного из правоохранителей рядом не было. Тогда Меллер понял, что перекупщикам удалось таки избавиться от слежки. Он бросился в туалет и попытался вызвать полицию с помощью мобильного, но связь в кафе оказалась слишком плохой.

Правда, когда расстроенный ученый вернулся к своим «партнерам» выяснилось, что переживал он абсолютно зря – кафе оказалось буквально забито переодетыми полицейскими, которые просто выжидали удобного момента.

Торговцы древностями были взяты с поличным, а уникальная звездная карта теперь хранится в государственном музее в городе Галле и является жемчужиной его коллекции.