«Решили срубить бабла на человеческой панике»: стала известна истинная причина, почему крупный продавец электроники поднял цены

Цены на электронику в ручном режиме повысили на 30%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба проверит ритейлера DNS. В этих магазинах продается бытовая техника и электроника. В четверг гендиректор сети Дмитрий Алексеев написал в своем телеграм-канале, что «возник ажиотажный спрос».

- Продажи выросли почти в два раза. Вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста, - заявил он.

ФАС направило в компанию запрос и выдало предостережение, чтобы та не нарушала закон о защите конкуренции. Если в ведомстве обнаружат признаки недобросовестного поведения и необоснованных спекуляций, против компании примут меры. Обычно это крупный штраф.

В то же время в известном телеграм-канале «Незыгарь» появилось анонимное сообщение от одного из сотрудников ритейлера. Тот сообщил, что сайт отключили специально. Цены в ручном режиме повысили на 30%, менеджерам запретили отпускать в одни руки по несколько товаров, а также «вообще не выписывать по безналу до особого распоряжения».

- Если абстрагироваться от этической компоненты, то перед нами банальная спекуляция руководства DNS и ключевых собственников Алексеева и Карпцова. Коммерсы просто решили «срубить бабла» на российской операции против украинских нацистов… ну и простой человеческой панике, разумеется, - пишет «Незыгарь».

Теперь ритейлера ждет разбирательство и с антимонопольщиками, и с налоговиками. Тем более что признаки ухода от налогов имеются.

- DNS в прошлом уже подвергалось «вопросикам» и остракизму со стороны ФНС за налоговые махинации. Сейчас видимо собственники решили повторить данный опыт, надеясь, что «война всё спишет». Кстати, в 2020 году чистая прибыль головной компании (которая «ДНС Групп») составила 4,1 млрд рублей, а совокупная сумма уплаченных налогов 1,2 млн рублей. Почему к ним уже не пришли приморские налоговики – непонятно, - резюмирует «Незыгарь».

К слову, другие сети бытовой техники и электроники тоже повысили цены на продукцию. Но пока в среднем на 10 – 20%.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с ценами на бытовую технику и электронику?

- Все будет зависеть от дальнейшего развития событий, но по ощущениям на этот раз все будет гораздо хуже. ЦБ пытается удерживать курсы доллара и евро. Но официальные курсы сейчас ниже тех, что стоят в обменниках. К примеру, евро дешевле 98 рублей не найти (это на 5 рублей больше, чем курс на бирже. – Ред.). А новые поставки, естественно, будут по реальному курсу – который на 20% выше, чем был еще месяц назад, - говорит Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Но есть и более серьезный момент помимо возможного повышения цен. Санкции против России на этот раз коснутся и технологического сектора. Может возникнуть дефицит микроэлектроники и полупроводников. Кроме того, есть вероятность, что нам перестанут поставлять современную бытовую технику, компьютеры, телефоны и т.д.

- Это хуже. Если нам запретят поставки технологий и оборудования, у нас не будет ни телевизоров, ни ноутбуков, ни телефонов. Большое количество техники поставляют из Европы. Даже если Китай останется на нашем рынке, цены на его товары за счет отсутствия конкуренции вырастут вдвое, - констатирует Денис Кусков.

Дать точный прогноз, как будет развиваться ситуация, сейчас не сможет ни один эксперт. Нужно ждать развязки событий на Украине. Но общая рекомендация следующая. Если и так планировали купить что-то для дома и обновить технику или электронику, - покупайте. Если насущной потребности нет, не спешите. И уж тем более не стоит покупать холодильники и телевизоры с целью спекуляций или сохранения денег. Это точно нельзя назвать хорошей идеей.

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А что с ценами в магазинах бытовой техники? Решил пройтись по крупным сетевым. В первом же у метро «Преображенская площадь», немноголюдно. Полную тележку плазменных телеков никто не выкатывал. А вот продавцы все в мыл(продолжение)