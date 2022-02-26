Минообороны публикует кадры уничтожения дамбы в Херсонской области

Момент взрыва дамбы сняли на видео. Фото: Кадр видео

- Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым, без причинения какого-либо ущерба сооружению, - заявил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

От отметил, что военнослужащие подразделения железнодорожных войск Южного военного округа перед взрывом провели работы по очистке основного канала в Скадовском районе Херсонской области Украины от древесно-кустарниковой растительности механическим способом. За 8 лет они так сильно заросли, что пришлось использовать специальную военную технику.

В это время по словам Ясникова, специалистами судоремонтного завода Черноморского флота проведены работы по приведению в рабочее состояние оборудования шлюзового комплекса, в том числе восстановление шлюзовых заслонок, выведенных из строя украинскими радикалами.

В соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу, по завершению всех подготовительных работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины восстановлена.

- В ходе проведения специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам Вооруженные Силы Российской Федерации освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, - заявили в Минобороны России.

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