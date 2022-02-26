Третий пакет санкций Евросоюза: что в него входит и чем нам грозит

Третий пакет санкций Евросоюза против России объявлен ночью 26 февраля. Фото: REUTERS

Этой ночью Евросоюз объявил о третьем пакете санкций в отношении России. Документ многостраничный – полторы сотни страниц. Ограничения явно прорабатывались давно. А теперь их пустили в дело. Санкции против чиновников и богатых, которые держат миллионы в европейских банках, в расчет не берем. Они на экономике страны никак не отразятся. В отличие от секторальных ограничений, которые могут ударить по всем нам.

Вот вкратце, что именно запретили европейцы:

1. Нескольким российским банкам запретили занимать деньги за рубежом. Точнее всем европейским компаниям запретили давать им в долг. До этого США ввели более жесткие санкции. По ним пяти российским банкам (включая ВТБ и Промсвязьбанк) отключат корреспондентские счета – то есть, расплачиваться их картами за рубежом больше не получится. В России все будет работать без изменений.

2. Европейские производители и банкиры теперь не могут сотрудничать с оборонными компаниями России и теми, кто производит продукцию двойного назначения (например, КамАЗ). Им запрещается финансировать разработки и поставлять товары.

3. Запрет на продажу российским авиакомпаниям самолетов европейского производства, оборудования и запчастей к ним. Кроме того, запрещено отдавать самолеты в лизинг. Это очень распространенная практика. К примеру, две трети самолетов «Аэрофлота» находятся в лизинге. Уже летающие самолеты этот запрет не коснется. А вот взять в лизинг новые уже не получится.

4. Технологические санкции. Запрещено поставлять в Россию полупроводники, микроэлектронику, сенсоры, лазеры, оборудование для производства микросхем и другие товары, которые могут применяться в оборонной промышленности. Коснется ли это всех поставок или под нож пойдут только те, где контрагентом будет выступать оборонное предприятие, пока не ясно.

5. Нефтепереработка. Запрещено поставлять товары и оборудование, которое применяется при нефтепереработке. Как говорится в официальном документе – чтобы «лишить Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы».

P.S. Есть и другие последствия. К примеру, несколько стран по собственной инициативе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Часть европейских автопроизводителей отказались поставлять машины в РФ. В то же время самые жесткие санкции пока не введены. Речь идет об отключении России от SWIFT, а также о запрете на экспорт нефти, газа и металлов. Эти два ограничения связаны между собой, потому что Европа активно покупает у России сырье и расплачивается валютой через международную платежную систему.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

- Новые санкции имеют как немедленное действие (в основном в финансовом секторе и авиасообщении, нарушение цепочек поставок), так и серьезные отложенные проблемы, связанные с необходимостью обновления и ремонта высокотехнологичного оборудования, применяемого во многих производственных процессах, инфраструктуре. Отказ от поставок полупроводников может серьезно отразиться на производстве автомобилей, авиакосмической отрасли, телекоммуникационном оборудовании.

Для населения это будет означать очередной виток сужения доступного ассортимента товаров и услуг, новый виток инфляции. Для экономики – угроза нарастания технологического отставания, риски выхода из строя важнейших технологических систем (если не будут найдены аналоги). Важным последствием является и то, что Россия оказывается во все большей международной изоляции, при этом возрастает зависимость от Китая.

ВОПРОС РЕБРОМ

На чем летать будем?

Самые жесткие санкции – авиационные. Запрет на поставку новых самолетов, а самое главное – отказ в лизинге и обслуживании, беспрецедентны в мировой практике. Это означает, что у России могут изъять половину гражданских самолетов. Кроме того, приостановится производство отечественных SSJ-100 и МС-21, для которых за рубежом закупалось много комплектующих.

По мнению экспертов, какое-то время в отрасли будут сложности. Но найти выход в принципе получится. Во-первых, с учетом закрытого воздушного пространства число полетов в Евросоюз сократится, поэтому большой парк воздушных судов будет не нужен. Во-вторых, можно будет брать самолеты у китайских лизингодателей, а запчасти закупать в третьих странах.

И наконец, есть вероятность, хоть и небольшая, что именно эти санкции смягчат. Европейские лизингодатели понесут большие убытки, если получат назад свои самолеты. Быстро найти новых клиентов будет сложно. Особенно на фоне тяжелого положения многих авиакомпаний, еле переживших пандемию. Да и оставлять сложную технику без техобслуживания было бы не гуманно по отношению к пассажирам.

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