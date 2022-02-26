Беженцы из ДНР в Подмосковье: «Добрые» люди в соцсетях не знают, как по нам били танки

Марина Ефременко со старшей дочерью Фото: Александр РОГОЗА

Первый, кто встречает меня на этаже корпуса - мальчишка. Шустрый такой пацан в футболке и черный колготках (я в своем советском детстве примерно такие же носил).

- Денис, - представляется деловито и тянет руку.

В пансионате «Родник» на территории Пушкинского городского округа в Подмосковье несколько дней назад разместили более 150 беженцев из Донбасса. 80 с лишним из них - дети разного возраста. Большую часть народу доставили сюда автобусами с поезда, который приехал 22 февраля в Апрелевку из Таганрога. Но люди еще доезжают. При мне в администрацию прибыли «новенькие» - две женщины и семь детей.

А Дениска здесь, считай, старожил. Пятый день тут уже! Обжился.

Дениске семь лет. Всю свою сознательную жизнь он видел вокруг только войну. И учился прятаться в подвал по первому слову взрослых. Макеевку, в которой он жил с мамой и бабушкой, регулярно обстреливали.

Маме Дениса, Диане Савченко, в 2014-м, когда все началось, было 18. Женщина встречает нас в комнате. Тепло, уютно, чисто. Много новых игрушек, подаренных волонтерами - мальчик бросается мне их показывать.

Один из корпусов пансионата «Родник» Фото: Александр РОГОЗА

«САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВУК В МИРЕ - ШУМ САМОЛЕТОВ»

- Когда началась война, я жила с мамой и младшей сестрой, - рассказывает молодая женщина. - Сестра была у подруги в гостях на другом конце города. И тут вдруг объявили: украинские танки. Взрывы, паника, мы все попрятались. И мы с мамой не знали, что с сестрой. Жутко было. Слава богу, потом удалось ее найти, никто из нас не пострадал.

- Что из этих восьми лет с вами останется навсегда?

- Шум самолетов, - мгновенно отвечает Диана. - Это самый страшный звук.

В 2014-м Украина частенько гоняла над Донбассом бомбардировщики. Ополченцы быстро научились их сбивать. Но те бомбежки, когда семья Савченко с соседями разбегались по подвалам, остались в ее памяти на всю жизнь.

Женщина рассказывает, как их радушно приняли в Подмосковье.

- Как будто к родным людям приехали. Женщины, которые работают в лагере, нас обнимали, как сестер. Очень душевно. Всем обеспечили.

Диана Савченко Фото: Александр РОГОЗА

«ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ. ДО ПОСЛЕДНЕГО ТЕРПЕЛИ»

Администрация Королева (лагерь находится в Пушкинском городском округе, но относится именно к Королеву) выдала всем беженцам новенькие мобильные телефоны с сим-картами, сотовый оператор будет их регулярно пополнять.

- Но иногда маме не могут дозвониться, - переживает Диана. - Там что-то со связью.

Через несколько минут нашего разговора у молодой женщины начинает звонить телефон. Мама. Напрашиваюсь на разговор по громкой связи.

- Только что-то неподалеку ухнуло три раза, - говорит женщина. - Продолжаются обстрелы. Кое-где их (украинских военных, - Авт.) отогнали на несколько километров, а у нас тут они продолжают стрелять по домам. Повредили водопровод. Питьевую воду дают только утром и вечером.

- На ваш взгляд, Россия правильно поступила, что вмешалась сейчас?

- Ну а как? По-другому нельзя. До последнего терпели. Это вынужденная мера. Годами копилось.

- Вы соцсети читаете? Есть люди в разных странах, в том числе в России, которые переживают за жертв со стороны Украины, но ни слова не говорят о взрослых и детях, которых украинские военные убивали на Донбассе.

- Меня это коробит. Да, про нас они ничего не говорили эти восемь лет. Никто не хотел думать, как мы все это время жили, сколько у нас людей убили, сколько детей калеками сделали. Наш Дениска в войну родился. Когда танки зашли и били по жилым домам, люди бежали через трупы убитых. И наши дети все это видели. Такой ужас перенесли. Этого никто из этих «добрых» людей не видел? Никто не выступал против?

Виктория Сказка с сыном Ильей Фото: Александр РОГОЗА

«ЧУДОМ НЕ ПОГИБЛА ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА «НА БОССЭ»

35-летняя Марина Ефременко эвакуировалась из Донецка с двумя дочками и… котом. (Серый мурлыка спит, свернувшись клубочком, на кровати хозяйки). Женщина вспоминает, как для нее началась война восемь лет назад.

- Начали летать самолеты. Мы до последнего не верили, что Донецк могут начать обстреливать. И тут вдруг началось…

Летом 2014-го Марина со старшей дочерью (младшая родилась позже) бежала от войны на Украину. Беженцев тогда разместили в старых пансионатах на Азовском море.

- Три месяца там жили. Но там особых условия для жизни не было. С тем, как мы сейчас в Подмосковье живем, не сравнить. Там были уже давно закрытые советские пансионаты, нежилые. В них даже техникой невозможно было пользоваться - пробки выбивало сразу. В сентябре стало холодно. Мы вернулись домой в Донецк. Там хотя бы свой дом был. Решили, что как-то выживем. При этом окраины города все восемь лет методично обстреливали.

Марина вспоминает, что однажды она только каким-то чудом не погибла. Утром 22 января 2015 года. Когда залп снарядов со стороны ВСУ прилетел в автобусную остановку «на Боссэ» (фамилия дореволюционного владельца машиностроительного завода, который здесь находится). Один из снарядов попал в троллейбус с людьми. По официальным данным, погибли 15 человек, более 20 получили ранения. Все это произошло в то же утреннее время, когда Марина проходила мимо остановки на работу. Но в то утро она на несколько минут замешкалась дома.

- Слышала с улицы «выхлоп», то есть запуск ракеты. А потом - «прилет», взрыв. Там ужасно было… В одной машине люди заживо сгорели. Когда я вот сейчас решалась на эвакуацию в Россию, у меня этот троллейбус в голове крутился. Не хочу, чтоб мои дети такое когда-нибудь в своей жизни видели.

У Виктории Сказки из того же Донецка (ее восьмилетний сын Илья тоже родился во время войны) - своя «картинка» о том, как прошли эти восемь лет.

- Мы жили в частном секторе. Начинается обстрел. Мы бросаемся к подвалу, а там после дождя по колено воды. Там невозможно прятаться. И мы в доме ложились на пол. В надежде, что через окна не прилетит. Вот так и жили.

Дети беженцев Фото: Александр РОГОЗА

53 РЕБЕНКА С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОЙДУТ В ШКОЛУ

В администрации лагеря - суета. В ближайший понедельник дети начнут учиться в местных школах. Их собирают все миром. Спонсоры и добрые люди помогают канцтоварами, одеждой, рюкзаками.

- У нас 53 ребенка школьного возраста, - рассказывает kp.ru заместитель главы городского округа Королев Виктория Королева. - С 28 февраля они будут посещать две школы Пушкинского района. Мы с коллегами согласованно взаимодействуем администрациями двух городских округов. Добираться на учебу они будут на автобусах, а после школы их также будут забирать.

По словам Королевой, также в пансионат будут завезены учебные компьютеры:

- Для школьников 9 и 11 классов, которым в этом году предстоит сдавать экзамены.

А вот дошколята будут заниматься тут же, на территории пансионата. Для этого на все время размещения беженцев сюда приедут педагоги из Королева и Пушкино.

Для взрослых сейчас оперативно готовят миграционные документы - большинство мам изъявили желание устроиться на работу. Вакансии им уже предоставили.

Виктория Королева, замглавы городского округа Королев Фото: Александр РОГОЗА

«Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы люди были довольны»

- Многие из этих людей пережили ужасы 2014 года и в разговорах говорят, что не хотели бы оказаться в такой ситуации снова, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Понятно, что они испытывают определенный стресс, покинули свои родные дома. Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы жители были довольны. Мы по прибытию сразу составили электронную базу, у нас есть все люди - их данные, возраст. Все что касается дальнейших документов, будем по мере их поступления решать. Сейчас никакие документы не нужны. Нужно просто отдохнуть, приехав с дороги. Мы будем встречаться и разговаривать с жителями Донбасса, какие еще дополнительные просьбы у них будут. Будем реализовывать.

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