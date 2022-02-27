Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года [обновляется] Фото: REUTERS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года.

В воскресенье, 27 февраля, пошел четвертый день военной спецоперации России на Украине, которую Москва проводит по просьбе народных республик Донбасса. Сайт kp.ru следит за последними событиями и новостями, а также ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, ранее в рамках вооруженной операции российские войска блокировали города Сумы и Конотоп в Сумской области. Подразделениями ВДВ с западной стороны был блокирован Киев и взята под контроль Чернобыльская АЭС. Кроме того, после ВС России установили контроль над городом Мелитополь, не встретив сопротивления.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен вступать в открытое противостояние с российскими военными. Вместо этого Запад объявил о введении санкций в отношении первых лиц российского государства. Так, под них попали президент и министр иностранных дел РФ Владимир Путин и Сергей Лавров, ограничения также распространились на ряд компаний и банков.

Прямая трансляция:

02:00 Запад намерен отключить ряд российских банков от SWIFT и помешать ЦБ использовать валютные резервы

01:58 США: санкции, введенные Америкой за неделю, затронули 10 крупнейших российских финансовых институтов. Под их контролем находится порядка 80% активов банковского сектора России

01:10 Все банки РФ, которые уже попали под международные санкции, а также при необходимости и другие банки в РФ будут отключены от SWIFT, заявили в Кабмине ФРГ

01:04 Россия закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, заявили в Росавиации

00:21 Страны Евросоюза планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщило немецкое телевидение

00:07 Франс Пресс: Франция объявила о новых ограничениях для России, в том числе по SWIFT

00:05 Лукашенко обсудил с Макроном российско-украинский конфликт

00:01 Главы США, Франции, Германии, Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят вопрос об отключении России от SWIFT. Об этом сообщает Handelsblatt.

26 февраля 2022 года

23:58 Источники в США сообщили, что от SWIFT могут отключить не всю Россию, а отдельные банки

23:47 Украинская «Оппозиционная платформа-За жизнь» призывает Киев и Москву скорее начать переговоры

23:45 Глава Крыма Аксенов: Российские военные уничтожили украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Смотрите Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция